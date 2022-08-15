視障者福音：豬皮制眼角膜讓14位盲人重見光明！　「你是我的眼」走入現實

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根據外媒Insider的報導，這項研究是由瑞典林雪平大學與德黑蘭醫科大學合作展開的，研究成果已發表於《自然-生物技術》。林雪平大學的眼科教授拉加利（Neil Lagali）指出，豬皮富含膠原蛋白，可以用來製造一種與角膜作用相近的水凝膠，於是研究小組用豬皮特製了這種創新的「眼角膜」，能夠增厚和保護視障者的角膜，恢覆眼睛的功能。
研究團隊與20名角膜透明層（眼睛的保護性外層）受損的患者合作，他們分別來自伊朗和印度，其中有14人是盲人。植入特製的豬皮眼角膜後，其中三名患者在手術後重見光明，恢復完美的視力；20名患者中19名患者的視力都得到了改善。經過兩年的觀察，這些患者都沒有出現排斥或其他並發癥，有患者的視力改善程度比其他患者要高。
在這項革命性的移植成功以前，角膜移植通常依賴於器官捐獻。與其他器官捐贈一樣，角膜也需要等捐獻者離世後才能移植，捐贈者與需求者之間出現了供不應求的狀況，這便迫使研究人員試圖尋找新的解決方案。
豬皮中的膠原蛋白即能起到角膜的作用，而且屬於食品工業的副產品，容易採購，經安全開發可廣泛使用。拉加利告訴外媒，豬已經成為人類器官移植的首要選擇，例如腎臟和心臟，現有的技術通過基因改造豬細胞中的分子，就能阻斷人類接受者出現免疫反應或器官排斥的可能。
但是，值得注意的是，這項研究並不一定對所有類型的角膜移植都有效，因為目前的移植只集中於角膜一個特定部分。
不過對於患有角膜炎的人來說，這項研究仍是革命性的！研究小組計劃擴大研究範圍，對更多的患者群體進行實驗，希望最終能夠得到認證並形成完整的手術流程。拉加利分享說，希望這項技術有朝一日能夠幫助世界上受失明影響最大的地區，這些地區往往很少機會獲得資源。
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