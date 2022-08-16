COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

腎臟長水泡恐年輕就洗腎　及早服藥有望延緩洗腎時間

腎臟長水泡恐年輕就洗腎　及早服藥有望延緩洗腎時間
腎臟長水泡恐年輕就洗腎　及早服藥有望延緩洗腎時間

健康醫療網

2022-08-16 09:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】台灣洗腎盛行率全球名列前茅，衛福部健保署統計，洗腎與腹膜透析人數已超過9萬人，患者數也持續成長中。「造成洗腎與腹膜透析的原因，除了糖尿病等慢性病以外，具高度遺傳性的多囊腎也是重要因素」，新竹馬偕醫院腎臟科陳正誼醫師說：「雖多囊腎尚無法被治癒，但今日已有健保給付的藥物可幫助符合健保給付條件的患者控制病程，鼓勵有家族史的民眾及早就醫檢查，確診後也無須灰心，透過規律服藥有望減緩疾病惡化。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
多囊腎是遺傳性疾病　父母一人罹病就有50％機率遺傳子女

陳正誼醫師說明，多囊腎也可稱為泡泡腎，是一種高度遺傳的疾病，父母若有一人是患者，就有50％機率會遺傳給子女；如果父母都是多囊腎患者，機率則會提高到4分之3。因為是遺傳性疾病，患者可能在出生時腎臟就有小小的水泡，只是因為水泡太小不易察覺。但隨著年紀增長，水泡會增加得越來越多，這些充滿水分的囊泡會逐漸傷害腎臟細胞，若第一型多囊腎患者沒有及時用藥治療，可能在52歲左右就需要洗腎、腹膜透析。因此，若有家族病史者或是家中長輩因莫名原因洗腎，建議民眾及早到醫院檢查。

多囊腎初期症狀不明顯　及早檢查服藥推延洗腎時間

此外，陳正誼醫師也提醒，隨著水泡越來越多，可能導致腎臟體積增長到兩倍以上，可能會壓迫腎臟周遭神經與血管導致腰部疼痛；因腎臟功能退化，患者也可能年紀輕輕就有高血壓；若水泡破掉還可能引起血尿、腎結石、尿道感染等症狀。一旦發現這五大症狀，必須有警覺立刻檢查。

陳正誼醫師指出，多囊腎患者洗腎的時間約為50多歲，正好是人生衝刺最後階段，處在上有父母下有孩子的期間，當面臨身體變故，很多人生規劃就此打斷，幸好隨著醫療科技發展，今日已有可針對多囊腎致病機轉，精準抑制病程發展的口服藥可使用，讓患者保有完整人生衝刺期。且政府為了幫助患者獲得更適切的治療，有條件開放健保給付，惟健保給付之評估條件之一就在腎臟功能，鼓勵患者及早治療，也有望減少治療的經濟負擔。

陳正誼醫師再次提醒掌握黃金治療期的重要，多囊腎患者越早服用藥物，疾病控制也能更完善。在慢性腎病第二期就開始服藥，可以推延洗腎時間約7年，在慢性腎病第三期使用，效果還能推延洗腎約4年，如果在第四期才使用，推延洗腎時間僅約1年，因此趁早就醫與治療就非常重要，只要有危險因子就應該定期安排檢查。

出現疑似症狀千萬不要遲疑　配合醫生喝水一定要足夠

陳正誼醫師提醒，當父母有一人因腎衰竭要洗腎，一定要知道是否因多囊腎而導致，如果答案得到肯定，自己就會有50％發病風險，假使再發現自己容易發現高血壓、腰部疼痛、血尿、泌尿道感染、腎結石等五大症狀，千萬不要猶豫，必須馬上就醫，一旦確診就要按照醫生指示，規律服用藥物控制病情。

陳正誼醫師提醒，正在控制多囊腎時，一定要把血壓控制好，並且要減少泌尿道感染，一定要多喝水，每天要喝到3000毫升，如果每日活動量大，那就要提高到4000毫升，並且鹽分與蛋白質要減少攝取，一定要配合醫生才能有最好治療成果。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54754

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

美國防部長奧斯汀二度確診COVID-19　症狀輕微

開全球先河　英國核准莫德納COVID-19二價疫苗

視障者福音：豬皮制眼角膜讓14位盲人重見光明！　「你是我的眼」走入現實

預防新冠與腸病毒　小兒科醫教「漂白水、酒精消毒法則」

我是廣告 請繼續往下閱讀