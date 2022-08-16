腎臟長水泡恐年輕就洗腎　及早服藥有望延緩洗腎時間

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陳正誼醫師說明，多囊腎也可稱為泡泡腎，是一種高度遺傳的疾病，父母若有一人是患者，就有50％機率會遺傳給子女；如果父母都是多囊腎患者，機率則會提高到4分之3。因為是遺傳性疾病，患者可能在出生時腎臟就有小小的水泡，只是因為水泡太小不易察覺。但隨著年紀增長，水泡會增加得越來越多，這些充滿水分的囊泡會逐漸傷害腎臟細胞，若第一型多囊腎患者沒有及時用藥治療，可能在52歲左右就需要洗腎、腹膜透析。因此，若有家族病史者或是家中長輩因莫名原因洗腎，建議民眾及早到醫院檢查。
多囊腎初期症狀不明顯 及早檢查服藥推延洗腎時間
此外，陳正誼醫師也提醒，隨著水泡越來越多，可能導致腎臟體積增長到兩倍以上，可能會壓迫腎臟周遭神經與血管導致腰部疼痛；因腎臟功能退化，患者也可能年紀輕輕就有高血壓；若水泡破掉還可能引起血尿、腎結石、尿道感染等症狀。一旦發現這五大症狀，必須有警覺立刻檢查。
陳正誼醫師指出，多囊腎患者洗腎的時間約為50多歲，正好是人生衝刺最後階段，處在上有父母下有孩子的期間，當面臨身體變故，很多人生規劃就此打斷，幸好隨著醫療科技發展，今日已有可針對多囊腎致病機轉，精準抑制病程發展的口服藥可使用，讓患者保有完整人生衝刺期。且政府為了幫助患者獲得更適切的治療，有條件開放健保給付，惟健保給付之評估條件之一就在腎臟功能，鼓勵患者及早治療，也有望減少治療的經濟負擔。
陳正誼醫師再次提醒掌握黃金治療期的重要，多囊腎患者越早服用藥物，疾病控制也能更完善。在慢性腎病第二期就開始服藥，可以推延洗腎時間約7年，在慢性腎病第三期使用，效果還能推延洗腎約4年，如果在第四期才使用，推延洗腎時間僅約1年，因此趁早就醫與治療就非常重要，只要有危險因子就應該定期安排檢查。
出現疑似症狀千萬不要遲疑 配合醫生喝水一定要足夠
陳正誼醫師提醒，當父母有一人因腎衰竭要洗腎，一定要知道是否因多囊腎而導致，如果答案得到肯定，自己就會有50％發病風險，假使再發現自己容易發現高血壓、腰部疼痛、血尿、泌尿道感染、腎結石等五大症狀，千萬不要猶豫，必須馬上就醫，一旦確診就要按照醫生指示，規律服用藥物控制病情。
陳正誼醫師提醒，正在控制多囊腎時，一定要把血壓控制好，並且要減少泌尿道感染，一定要多喝水，每天要喝到3000毫升，如果每日活動量大，那就要提高到4000毫升，並且鹽分與蛋白質要減少攝取，一定要配合醫生才能有最好治療成果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54754
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