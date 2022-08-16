野火煙霧恐對心臟不利！　研究：暴露在煙霧中一天「心臟病」發作率增加42%

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孟斐斯消防局局長吉娜·斯韋特（Gina Sweat）說明：「野火煙霧中含有大量污染物，包括會對心血管造成影響的細微顆粒。隨著火勢蔓延，它們不僅僅是在燃燒樹木和林地——它們同時在點燃建築物、汽車、整個社區的基礎設施，這種大規模火災已經是失控了，煙霧污染的範圍也是超出了火災地區的，甚至會影響數英里以外。」
2020年，美國心臟協會的一項研究發現，暴露在野火導致濃煙的中，院外心臟驟停的風險提高了70%！此風險較高可能發生在35至64歲的成年人，無論男性或女性、以及貧困社區中。
更早以前2018年，另一項研究也揭示了野火煙霧與急診室出現缺血性心臟病、心律不齊、心力衰竭、肺栓塞和中風等案例的增加相關。只要暴露在密集的野火煙霧中一天，急診室裡的心臟病發作率就增加了42%，缺血性心臟病增加了22%。
斯韋特建議人們減少與野火煙霧的接觸，待在室內、關閉門窗，如果處在有直接危險的地區則需要疏散。其次，建議使用高效的空氣過濾器。她補充說明：「避免過度勞累，隨時保持充足的水分。如果你的家裡沒有空調、天氣太熱無法待在室內，可以去找其他的庇護所。」
若發生火災，必須遵循當地執法部門的命令，及早撤離。做好準備也是一種預防，包括提前了解心臟病發作或中風的跡象，這都有助於保護自己的心臟，因為這會減少自己的身心壓力。
鄉村地區的野火是特別具有挑戰性的，因為應急反應時間較長，而且火勢可能在被注意到之前已經燒得無法控制了。
「雖然很難說哪裡可能爆發野火，但在高風險季節，如秋季，或極端高溫的夏季，都必須保持警惕並做好準備。」斯韋特指出：「無論面對野火、地震、颶風還是洪水，做好應急準備計劃總是沒錯的，尤其如果本身健康有狀況，肯定需要先準備一份藥物清單、保健診所和藥房的電話號碼，以防有可能需要撤離自己的家。」
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