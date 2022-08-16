壯年男與妻房事失和　竟是阻塞型睡眠呼吸中止症作祟

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打鼾者近半數有OSA 慢性缺氧共病遍布全身
根據統計，40歲以上國人約有1/4患有「阻塞型睡眠呼吸中止症」，而平時有打鼾問題的族群中，更有高達半數有此疾病。大林慈濟醫院耳鼻喉頭頸外科主任黃俊豪表示，打鼾是因睡著時體內上呼吸道塌陷，導致呼吸不通暢，氣流開始與塌陷的軟組織產生共振而發出聲響。若塌陷情形嚴重，外部空氣進不了肺部，就可能出現間歇性呼吸中止的現象，臨床上稱為阻塞型睡眠呼吸中止症。
黃俊豪主任強調，「缺氧」為百病之源，當空氣無法順暢到達肺部，即可能引發一連串的全身性缺氧問題，包含心血管疾病如心肌梗塞或中風，神經系統問題如耳鳴、聽力障礙或老年癡呆症，都可能提早出現。除此之外，近年來醫界研究還發現，阻塞型睡眠呼吸中止症與性功能障礙之間也有緊密關聯。
勃起障礙、早洩找不到原因？ 恐跟長期缺氧有關
性功能障礙常見兩種表現，分別為「勃起障礙」及「早洩」，究竟這些問題跟阻塞型睡眠呼吸中止症有何關聯？黃俊豪主任提到，長期缺氧可能影響體內性荷爾蒙分泌，也會導致自律神經失調，交感神經過度亢奮，進而增加動脈硬化風險。同時因血管擴張能力下降，使勃起時陰莖充血不足、硬度下降，演變成勃起障礙。此外，缺氧造成的神經發炎，也會讓神經反射變得過於敏感，故一受到刺激就早洩。
黃俊豪主任團隊在過去一年，分析台灣健保資料庫18歲以上阻塞型睡眠呼吸中止症患者數據後發現，以手術治療改善阻塞型睡眠呼吸中止症，可降低21%未來發生性功能障礙的風險。若患者不願或不敢進行手術，不用擔心，規律使用正壓呼吸器也有幫助，根據調查，阻塞型睡眠呼吸中止症患者使用正壓呼吸器穩定控制病情後，勃起障礙情形有五成、早洩情形有四成獲顯著改善。
目前阻塞型睡眠呼吸中止症治療選項，包含手術、配戴呼吸器及止鼾牙套等，然而若經醫師評估後，認為患者疾病程度已進展到中度以上，即不建議以止鼾牙套為主要治療。資深睡眠技師賴彥汝補充，民眾可把正壓呼吸器想像成一種「隱形支架」，透過物理性的方式，維持患者睡眠時的呼吸道通暢，提供不想進行手術治療的患者，一種「非侵入性」的治療選擇。
居家睡眠檢測增添方便性 醫籲民眾多加利用
過去，男性普遍對於性功能障礙感到難以啟齒，面對治療也較消極，黃俊豪主任呼籲，性功能是否健全，不僅與生理健康相關，跟心理健康也脫不了關係。現今除了醫學中心之外，也有許多睡眠儀器門市提供居家睡眠檢測的服務，提醒有需求的民眾多加利用，以利及時介入治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54771
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