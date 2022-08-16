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細胞治癒六年脊髓損傷　他已能「走」出希望人生

細胞治癒六年脊髓損傷　他已能「走」出希望人生
細胞治癒六年脊髓損傷　他已能「走」出希望人生

健康醫療網

2022-08-16 11:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】拿著助行器，緩緩一步步往前走，他是花蓮慈濟醫院與尖端醫合作自體骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷申請計畫的第一例簡先生，也是臺灣第一位脊髓損傷超過五年，經細胞治療後還能重新站起的病友。今年26歲的簡先生其實在八個月以前，還是位下半身沒有知覺的脊髓損傷病友，在完成自體骨髓間質幹細胞回輸手術及積極復健後，原本無知覺的下半身，已慢慢找回感覺。

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整合醫療團隊齊手　找到重生希望

「人生成為了『輪』生」，六年前的一場車禍，造成簡先生的胸椎第5、6節脊髓損傷，胸部以下癱瘓，沒有知覺，也不會痛，上廁所得自行導尿。去年11月從南投盤山過嶺來到花蓮慈院接受自體骨髓間質幹細胞回輸手術，術後十天，下半身還是無法使力，也無知覺，但之後在簡先生一週六天、每天四小時的積極復健，與簡媽媽巧手DIY復健器材及細心陪伴下，傳來了讓振奮人心的好消息。

骨髓間質幹細胞　劃時代醫療技術

花蓮慈院林欣榮院長說，再生醫療應用範圍十分廣泛，脊髓損傷只是其中的一環，間質幹細胞有修復受傷組織的特性，它目前除了脊髓損傷外，也被用來治療退化性關節炎、免疫系統疾病等，可以說是一項劃時代的醫療技術。

而自體骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷申請計畫收案標準，包含脊髓損傷診斷後六個月，且神經學檢查顯示至少持續一個月無進展的穩定結果、神經損傷水平爲第七頸椎至第二腰椎之間、ASIA神經學分級爲A級（下肢全癱及肛門無感覺）等。

臨床神經損傷療法　助病友逆轉輪椅人生

復健路上，一路陪伴的簡媽媽開心分享，手術很成功，不只兒子的排泄系統有改善，他還可以坐在輪椅上，單腳踢地讓輪椅往前進，不是只有一腳能做到，而是雙腳都可以！簡先生術後，不僅能感覺到腿，還能控制腿往前後左右動，現在不需依靠張力站起，在輔具及母親的協助下，就可以站立，並能控制腿部一步一步往前走。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54778

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