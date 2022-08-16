細胞治癒六年脊髓損傷　他已能「走」出希望人生

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「人生成為了『輪』生」，六年前的一場車禍，造成簡先生的胸椎第5、6節脊髓損傷，胸部以下癱瘓，沒有知覺，也不會痛，上廁所得自行導尿。去年11月從南投盤山過嶺來到花蓮慈院接受自體骨髓間質幹細胞回輸手術，術後十天，下半身還是無法使力，也無知覺，但之後在簡先生一週六天、每天四小時的積極復健，與簡媽媽巧手DIY復健器材及細心陪伴下，傳來了讓振奮人心的好消息。
骨髓間質幹細胞 劃時代醫療技術
花蓮慈院林欣榮院長說，再生醫療應用範圍十分廣泛，脊髓損傷只是其中的一環，間質幹細胞有修復受傷組織的特性，它目前除了脊髓損傷外，也被用來治療退化性關節炎、免疫系統疾病等，可以說是一項劃時代的醫療技術。
而自體骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷申請計畫收案標準，包含脊髓損傷診斷後六個月，且神經學檢查顯示至少持續一個月無進展的穩定結果、神經損傷水平爲第七頸椎至第二腰椎之間、ASIA神經學分級爲A級（下肢全癱及肛門無感覺）等。
臨床神經損傷療法 助病友逆轉輪椅人生
復健路上，一路陪伴的簡媽媽開心分享，手術很成功，不只兒子的排泄系統有改善，他還可以坐在輪椅上，單腳踢地讓輪椅往前進，不是只有一腳能做到，而是雙腳都可以！簡先生術後，不僅能感覺到腿，還能控制腿往前後左右動，現在不需依靠張力站起，在輔具及母親的協助下，就可以站立，並能控制腿部一步一步往前走。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54778
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