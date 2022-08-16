COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

每天吃一份紅肉患心臟病的風險狂增22%！　最新研究：罪魁禍首藏在腸道中

每天吃一份紅肉患心臟病的風險狂增22%！　最新研究：罪魁禍首藏在腸道中
每天吃一份紅肉患心臟病的風險狂增22%！　最新研究：罪魁禍首藏在腸道中

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-16 12:30:47

心血管疾病——包括心臟病發作和中風——是全世界死亡率最高的疾病。為了預防心臟病，醫生常常叮嚀大眾不能吃太多紅肉！但是紅肉和心臟病究竟有什麼關係呢？

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據外媒American Heart Association News的報導，最新研究找出了紅肉與心臟病之間的聯繫：吃完豬肉、牛肉等紅肉，消化道中的微生物會產生一種化學物質，會導致心臟病的風險增加。

 

塔夫茨大學營養學專家指出，目前學界關於「紅肉對健康之影響」的相關研究，大多圍繞著飲食中的飽和脂肪、和血液中的膽固醇水平來討論，本次最新的研究更加關注紅肉與腸道微生物之間的相互作用，研究成果已發表在美國心臟協會雜志《動脈硬化、血栓形成和血管生物學》上。

研究顯示，食物消化時，腸道細菌會產生的一種代謝物叫三甲胺N-氧化物，或稱TMAO，幫助消化紅肉。高濃度的TMAO可能與心血管疾病、慢性腎臟疾病和2型糖尿病的高風險有關。

 

翻攝自unsplash
翻攝自unsplash
在這項新的研究中，研究人員分析了近4000人的血樣中的代謝物。這些4000份血樣取自心血管健康研究中心的一項研究，即針對65歲及以上成年人心血管疾病的風險調查，參與者平均年齡為73歲，分別招募自美國各大地區。調查平均持續了12.5年，最長為26年。

參與者需要報告其飲食習慣，包括他們吃紅肉、加工肉、魚、家禽和雞蛋等食物的頻率。研究結果顯示，吃更多的肉的參與者——尤其是紅肉和加工肉——有更高的患動脈粥樣硬化、心血管疾病的風險。平均每天吃一份，風險就會增加22%，而造成風險增加的罪魁禍首就是TMAO及其相關代謝物。

其次，研究人員還發現，若要預防心血管疾病，控制血糖水平和炎症能比控制膽固醇或血壓來得重要。但這些發現還需要進行更多研究才能得證。

延伸閱讀
雪花牛的秘密？ 「注脂肉」與「重組肉」揭食安疑慮　教你4招吃得安心
阿嬤不是失智，是憂鬱！打麻將可預防老年憂鬱症研究：長者應積極參與社交活動

2年1次口腔癌篩檢揪出千人罹癌！　做1事降死亡風險

細胞治癒六年脊髓損傷　他已能「走」出希望人生

輝瑞執行長接種4劑疫苗　確診COVID-19症狀輕微

壯年男與妻房事失和　竟是阻塞型睡眠呼吸中止症作祟

我是廣告 請繼續往下閱讀