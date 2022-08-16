每天吃一份紅肉患心臟病的風險狂增22%！　最新研究：罪魁禍首藏在腸道中

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塔夫茨大學營養學專家指出，目前學界關於「紅肉對健康之影響」的相關研究，大多圍繞著飲食中的飽和脂肪、和血液中的膽固醇水平來討論，本次最新的研究更加關注紅肉與腸道微生物之間的相互作用，研究成果已發表在美國心臟協會雜志《動脈硬化、血栓形成和血管生物學》上。
研究顯示，食物消化時，腸道細菌會產生的一種代謝物叫三甲胺N-氧化物，或稱TMAO，幫助消化紅肉。高濃度的TMAO可能與心血管疾病、慢性腎臟疾病和2型糖尿病的高風險有關。
在這項新的研究中，研究人員分析了近4000人的血樣中的代謝物。這些4000份血樣取自心血管健康研究中心的一項研究，即針對65歲及以上成年人心血管疾病的風險調查，參與者平均年齡為73歲，分別招募自美國各大地區。調查平均持續了12.5年，最長為26年。
參與者需要報告其飲食習慣，包括他們吃紅肉、加工肉、魚、家禽和雞蛋等食物的頻率。研究結果顯示，吃更多的肉的參與者——尤其是紅肉和加工肉——有更高的患動脈粥樣硬化、心血管疾病的風險。平均每天吃一份，風險就會增加22%，而造成風險增加的罪魁禍首就是TMAO及其相關代謝物。
其次，研究人員還發現，若要預防心血管疾病，控制血糖水平和炎症能比控制膽固醇或血壓來得重要。但這些發現還需要進行更多研究才能得證。
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