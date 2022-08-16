2年1次口腔癌篩檢揪出千人罹癌！　做1事降死亡風險

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全國篩檢資料顯示，每2年1次口腔癌篩檢，可以發現近3,000名癌前病變個案，與約1,000多名口腔癌；同時統計也顯示，透過篩檢發現之口腔病變者，高達75%屬癌前病變及早期癌症。
若是早期 (第0-1期）病灶，又能及時接受口腔癌治療， 5年存活率可高達8成；如果延遲發現或治療，則晚期個案存活率通常不到4成。
香菸檳榔快離手 健康才持久
研究指出，嚼檳榔者罹患上呼吸消化道癌症風險，較不嚼檳榔者之風險高5倍，若檳榔、菸、酒三者皆有使用習慣，較無使用者罹患上呼吸消化道之風險更高達10.5倍! 預防口腔癌三步驟為「拒絕菸檳、定期檢查、及早就醫」，就能遠離口腔癌威脅。
口腔黏膜檢查 3分鐘揪癌變！
民眾只要戒除菸檳習慣搭配治療，就可降低癌前病變惡性轉化之風險，加上定期檢查，更可降低26%死亡風險，早期發現、適時治療。而口腔黏膜檢查是由醫師目視及觸診口腔黏膜，診斷是否有疑似癌前病變或癌症病兆，檢查過程只要三分鐘!
國民健康署署長吳昭軍提醒，符合政府補助對象之30歲以上有菸檳習慣的民眾，每2年可攜帶健保卡至健保特約牙科、耳鼻喉科醫療院所接受口腔黏膜檢查。
口內「破、斑、硬、突、腫」 應儘速就醫
國健署提醒，口內只要出現「破斑硬突腫」之一的症狀，早期發現治療，才能降低口腔癌發生率與死亡率。
1.破：口腔黏膜破皮超過兩週未癒合
2.斑：口腔黏膜出現不明的紅斑、白斑
3.硬：口腔黏膜逐漸變硬、緊，最終嘴巴張不開
4.突：口腔黏膜表面不規則突起 (乳突狀或疣狀突起）
5.腫：臉或頸部出現腫塊或兩側不對稱
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54794
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