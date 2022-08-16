患肥厚型心肌病的婦女「十次起死回生」！　醫生：心臟覆律除顫器帶來的奇蹟！

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某位身分不明的美國婦女足足有十條命——19年間她起死回生了10次！
肥厚型心肌病非常普遍，每500名美國人和英國人中就有一人可能患有此疾病，它是由基因突變引起的，且會遺傳，患者的孩子有50%的機率同樣患病。由於心肌過度肥厚和僵硬，血液更難從心臟泵出並流向身體周圍，主要症狀是呼吸急促、胸痛、心悸和頭暈。
大多數患者很少出現症狀、甚至無症狀，都能正常過生活。但是有一小部分人有可能出現生命危險——心律失常，可能導致心臟突然停止跳動，因此需要安裝ICD器，以在病發時使心臟及時恢復跳動。
通常，病人一生中可能只需用到一次ICD，但這位婦女用了10次！2003年7月診斷出肥厚型心肌病時，她已經44歲了，由於她的兩個兄弟分別在20歲和34歲時就因心律失常死亡，並且掃描結果發現她的部分心臟比應有的厚度大了一倍，猝死風險非常高，於是她8月就植入了ICD。
ICD是通過手術植入皮下的，通常位於鎖骨下方。機器通過一條細線與心臟相連，隨時檢查患者的心率和心律，如果發現異常，它就會快速發出一系列低壓電脈沖，糾正心律；在極端情況下，它就像除顫器一樣，會發出巨大的電擊刺激心臟使其再次跳動。
婦女第一次起死回生，是在安裝ICD後的第17個月，其中五次，婦女都在睡覺，所以她甚至不知道自己剛從鬼門關走了一圈回來。實際上，許多病人都無法注意，例如這位婦女的情況，心律失常時她已失去了意識。
最長的一次，她的心臟停止跳動了18秒，根據從ICD收集的數據，這是在她第九次瀕臨死亡，該經歷發生在凌晨4點。ICD電擊了她的心臟，使其恢覆了正常的跳動。通常心臟需要在三分鐘內恢覆跳動才能避免死亡，她就這樣再次與死亡擦肩而過，神奇的是，她也沒有任何其他肥厚型心肌病的症狀。
醫生們認為該婦女的病例，證實了ICD在保護肥厚型心肌病患者生命方面的效能和持久性。事實上，對於所有的病人而言，ICD在近二十年的時間裡表現都始終可靠，但這個病例特別令人印象深刻，是因為ICD從未錯誤地對她進行過電擊、或引起任何其他併發症。大多數患者一生只經歷過一到三次瀕臨死亡的經歷，10次起死回生無論是ICD，或對肥厚型心肌病都屬於先例。
丹麥足球運動員克里斯蒂安·埃里克森(Christian Eriksen)去年5月在歐洲錦標賽比賽時，因心臟停止跳動5分鐘而昏倒，之後也安裝了ICD。醫生呼籲各界更廣泛地使用ICD，即使只是那些有家庭遺產風險的人。
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