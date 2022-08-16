家有50歲以上長輩要當心！　「兩大致癌風險」就在你我身邊

我是廣告 請繼續往下閱讀
癌症的兩大風險因素一、吸菸者患癌風險最高
根據外媒Study Finds報導，研究人員總共檢查了42萬名美國人，並追蹤每個人的健康狀況長達五年，參與者之前都沒有癌症病史。結果顯示，五年間一共被診斷出15,226個癌症案例，其中以吸菸者風險最高。與從不吸菸者相比，吸菸者的發病率明顯增高，足以證明吸菸會對健康造成負面影響。
二、50歲以後癌症風險增加
研究也發現，幾乎所有50歲以上的參與者，在五年內的患癌風險超過2%，其中男性的患癌風險高達29%，而女性高達25%。對於50歲以下的人，若他目前是吸菸者、曾是吸菸者、BMI大於 25、有癌症家族史，則風險也是最高。
▲ 研究表明50歲以後癌症風險大增。（示意圖／Pixabay）
癌症的其他風險因素對於男性來說，與癌症風險有關的因素包括飲酒、癌症家族病史、不良飲食習慣（吃太多紅肉）、缺乏運動。對於女性而言，癌症的危險因素包括體重指數（BMI）、二型糖尿病、曾手術摘除子宮、懷孕次數、家族病史、高血壓、輸卵管結紮、缺乏運動。
不論男女，其共同的癌症風險因素都是不良生活習慣、家族病史與缺乏運動，因此戒酒、戒菸、養成定期鍛煉的習慣，才是杜絕癌症風險的方法之一。
延伸閱讀
嬰兒驚傳感染「腸病毒」出生34天不治身亡 醫：親親抱抱是防疫大漏洞
打完疫苗「月經異常」大量出血、經痛加劇？專家：身體健康者無需過度擔憂