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家有50歲以上長輩要當心！　「兩大致癌風險」就在你我身邊

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家有50歲以上長輩要當心！　「兩大致癌風險」就在你我身邊

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-16 14:00:42

隨著科技發展、人們生活水平提高，但「癌症」依然是籠罩整座城市的陰影。根據衛生福利部發表的數據，台灣的患癌人數以驚人速度飆升，癌症、心臟疾病與肺炎，位居台灣人主要死因前三名。一般來說，醫師很難剖析確切的癌症原因，但人們可藉由均衡飲食、維持健康體重來避免癌症。美國就有一項研究顯示，「吸菸」和「衰老」才是癌症最大的風險因素。若你家有50歲以上長輩或吸菸者，那你可要好好讀一讀這篇文章了！

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▲ 美國研究表明吸菸和衰老是癌症兩大風險因素。（示意圖／Pixabay）

癌症的兩大風險因素

一、吸菸者患癌風險最高

根據外媒Study Finds報導，研究人員總共檢查了42萬名美國人，並追蹤每個人的健康狀況長達五年，參與者之前都沒有癌症病史。結果顯示，五年間一共被診斷出15,226個癌症案例，其中以吸菸者風險最高。與從不吸菸者相比，吸菸者的發病率明顯增高，足以證明吸菸會對健康造成負面影響。

二、50歲以後癌症風險增加

研究也發現，幾乎所有50歲以上的參與者，在五年內的患癌風險超過2%，其中男性的患癌風險高達29%，而女性高達25%。對於50歲以下的人，若他目前是吸菸者、曾是吸菸者、BMI大於 25、有癌症家族史，則風險也是最高。

Pixabay
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▲ 研究表明50歲以後癌症風險大增。（示意圖／Pixabay）

癌症的其他風險因素

對於男性來說，與癌症風險有關的因素包括飲酒、癌症家族病史、不良飲食習慣（吃太多紅肉）、缺乏運動。對於女性而言，癌症的危險因素包括體重指數（BMI）、二型糖尿病、曾手術摘除子宮、懷孕次數、家族病史、高血壓、輸卵管結紮、缺乏運動。

不論男女，其共同的癌症風險因素都是不良生活習慣、家族病史與缺乏運動，因此戒酒、戒菸、養成定期鍛煉的習慣，才是杜絕癌症風險的方法之一。

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