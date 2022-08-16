為什麼男性的丁丁長得像蘑菇？　專家：這是丁丁進化成「工具」的證明！

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2003年，紐約州立大學的戈登-蓋洛普（Gordon Gallup）教授帶領一個科學小組，對人類陰莖的解剖結構及其用途展開了研究。小組發現，陰莖的推力實際上可以清除女性陰道中殘留的精子，這意味著新的伴侶能夠消除上一任伴侶的競爭力，並以自己的精液取而代之。
研究小組在實驗室中用乳膠陰莖和陰道模型驗證其理論，他們將將澱粉與水混合，最終發現陰莖只需插入一次，其頂部周圍的「山脊」就可以舀出90%以上的「精液替代品」。蓋洛普教授解釋，「作為爭奪父權的結果，人類男性進化出了這種獨特的陰莖形狀，其功能是取代其他男性留在陰道中的精液。」
有證據表明，如果情人中一方被懷疑出軌，或者兩人已經分開，各自往往會有更多精力，性生活會增加。因此，這可能是男性潛意識中希望擺脫伴侶身上其他男人留下的的精液痕跡。
較長的陰莖，不僅有利於將精液射入陰道中較難接近的部位，還能通過填充和擴大陰道，把其他男性留下的精液移走，最大限度地提高懷上自己的孩子的可能性。此理論可以追溯到幾個世紀前，當時女性會與多個伴侶發生性關系，以增加懷孕的機會，因此這可能是男性陰莖進化的原因。
該研究發表在《進化心理學雜志》，現在陰莖的形狀它對男人來說可能不是那麽重要，陰莖並沒有標準的形狀，也沒有所謂的正常或不正常。雖然大部分都會是蘑菇形狀的變種，但它們可以有各種不同，因為尺寸、周長、角度或包皮長度都可能影響陰莖形成不同的外觀。
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