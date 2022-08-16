神隊友必看！專家：老婆生產育兒，新手爸「必做6階段」

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台灣婦產科醫學會秘書長、馬偕醫院婦產部資深主治醫師黃建霈表示，研究指出，懷孕期間若有伴侶支持，能減少產期不良事件，讓伴侶及新生兒有被愛的感覺。準爸爸想當神隊友，以下「6大產育過程」可以這樣做：
【第1階段】孕期未滿13週
母嬰變化：媽媽月經沒來，5～6週左右可驗孕；而胎兒則是在6～8週開始有心跳。
爸爸要做：第8～12週會領到孕婦及爸爸手冊，記得閱讀內容並陪同孕婦定期產檢。也可注意另一半孕期的營養均衡，建議諮詢專業醫師、藥師、營養師。
【第2階段】孕期13～29週
母嬰變化：孕吐趨緩孕期最舒適階段，也是胎兒快速成長期。
爸爸要做：開始準備寶寶用品，並及早規畫生產、坐月子方式、哺乳計畫及參加爸媽教室。
【第3階段】孕期29週以上
母嬰變化：其中37～42週均為正常生產期間。
爸爸要做：隨時備好待產包、了解產兆及做好生產準備，可與職場同事協調工作。
【第4階段】0～3個月寶寶
母嬰變化：新生兒睡眠沒有規律，依需求哺乳，通常1～4小時餵奶。
爸爸要做：細心照顧寶寶、陪伴伴侶，和家人協調家事分工。
【第5階段】4～6個月寶寶
母嬰變化：4個月後寶寶作息較固定，但可能出現厭奶現象。
爸爸要做：準備寶寶副食品，調整寶寶作息。
【第6階段】7～12個月寶寶
母嬰變化：通常寶寶7個月學坐、8個月學爬、10個月學站、1歲學走路。
爸爸要做：多和寶寶互動、陪玩，並注意寶寶活動安全。
嚴重孕吐、水腫 素人新手爸媽經驗談
育有7個月大寶寶的新手爸媽，鄧先生和洪小姐也分享親身經驗，育兒過程中睡眠是最大煩惱，寶寶剛出生1、2個月時，每4個小時就要餵奶，期間還要拍嗝、哄睡，接著過1小時又要重新餵奶。
此外，媽媽在懷孕初期時孕吐嚴重，且小腿水腫，自然產後哺乳更因「石頭奶」苦不堪言，最感謝先生成為「神隊友」幫忙按摩、照護傷口，負擔起顧小孩和家務的責任。
「舒緩孕期不適、協助良性溝通」方法
禾馨新生婦幼診所醫師陳映庄表示，孕育寶寶不容易，當伴侶在懷孕期間出現不適和情緒波動時，可多利用《爸爸手冊》找到相關解答，例如：反胃、心情憂鬱、腰酸背痛、便祕頻尿或雙腳水腫等，爸爸可隨時準備好嘔吐袋、多陪孕婦聊聊天、留意蔬果攝取，或準備寬鬆平底的鞋子，也可溫和提醒孕婦少吃甜食，攝取足夠水分等方法。
孕婦難免在情緒上波動較大，可能因為一點小事就掉淚、生氣，陳映庄也建議，透過行動代替言語，促進彼此的良性溝通；在協調過程中，語氣盡可能採取讓雙方更舒適的方式，一起討論接下來要面對的事物，才能夠讓準爸爸準媽媽都感受到「被愛的感覺」。
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：新手爸必看》神隊友怎麼當？專家教「必做6階段」生產育兒不用慌
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54782
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