B肝冒症狀恐已晚期無法換肝　呼吸調控放療現生機

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衛福部彰化醫院腫瘤中心主任宋時雨表示，患者的哥哥多年前也罹肝癌，經過肝臟移植後，目前過得很好，這讓患者認為換肝就能處理他的肝癌，但他到了多家醫學中心，醫師都認為即使換肝，肝門靜脈的癌細胞還是會擴散過來，換肝並不可行，但他又執著於換肝，在各大醫院間穿梭，無法進入換肝評估，讓詹先生心生放棄之念。
癌細胞轉移器官 肝癌晚期治療困難
宋時雨主任指出，肝門靜脈將營養送進肝臟，是供應肝臟養分的主要命脈，肝癌細胞只要侵犯肝門靜脈就屬於第三期，容易引發肝內癌轉移及遠處器官轉移，治療更加困難。
呼吸調控放射線治療 精準殲滅癌細胞
宋時雨主任說，建議先處理肝門靜脈的腫瘤，透過精準定位的呼吸調控放射線治療及口服標靶藥物，希望能將此處的癌細胞消滅，屆時就可以進入肝臟移植或腫瘤栓塞治療。
宋時雨主任表示，呼吸調控放射線治療是利用氣閥和口含吸管讓患者閉住呼氣，減少腫瘤隨著呼吸移動，患者自己手持按鈕，在閉氣時將放射線施予腫瘤位置，因此可提高放射劑量，確保每次治療都能夠準確破壞腫瘤，避免傷害正常組織。
B肝帶原者 應定期追蹤檢查
經過1個多月15次放療之後，詹先生的肝門靜脈腫瘤幾乎消失了，目前正評估肝臟移植及腫瘤栓塞治療，詹先生重燃一絲希望。宋時雨主任強調，此個案凸顯了2個健康課題，根據衛福部估計全台約有180萬B肝帶原者，這些人一定要定期每半年追蹤一次，一有異狀即可早期治療，避免走到肝癌晚期才發現的命運，即使已經走到無法器官移植的地步，也可透過其他醫療技術達到治療的目的，還是有機會突破，不要輕言放棄。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54795
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