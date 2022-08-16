乳房硬塊腫脹別輕忽！及早揪出高風險早期三陰性乳癌，治療新趨勢延存活

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不可一視同仁！認識「高風險早期三陰性乳癌」２大條件
乳癌是國內婦女癌症發生率的第1位，根據衛生福利部108年癌症登記年報資料顯示，台灣每年約新增1萬5千名乳癌病友，而在所有乳癌類型中，三陰性乳癌占比約10-15％。中國醫藥大學醫療體系乳房醫學中心劉良智主任表示，臨床發現有一群病友化療後容易較早復發，治療上不可一視同仁，因此進一步研究，找出容易復發的「高風險早期三陰性乳癌」族群，給予對應的治療對策。
所謂的三陰性乳癌是指三種接受體呈現陰性：
・雌激素（ER）
・黃體素（PR）
・第二型人類上皮生長受體（HER2）
其中若符合一項即為高風險早期三陰性乳癌：
・腫瘤介於1-2公分且合併淋巴轉移
・腫瘤大於2公分，無論淋巴是否轉移
過去病友大多只能選擇化學治療，但近年隨著免疫治療藥物的發展，若化學治療合併免疫治療，有機會提升「病理完全緩解」（pCR，即為手術檢體檢測不到癌細胞）機率，且能同時降低復發風險，追求更長的存活時間。
免疫治療相助！有機會讓高風險早期三陰性乳癌少復發、延存活
台中慈濟醫院乳房醫學中心林金瑤主任指出，相較於其他乳癌類型，三陰性乳癌於治療3年內的復發率偏高，但如果能達到病理完全緩解的狀態，治療開始7-8年後復發機率可能比其他乳癌類型更低。因此，高風險早期三陰性乳癌病友接受前導性輔助型治療，更需要追求腫瘤清除至無法偵測出。
除此之外，劉良智主任表示，無事件存活期（EFS）與整體存活時間也是評估高風險早期三陰性乳癌治療成果的關鍵指標。國際研究發現，高風險性早期三陰性乳癌病友手術前接受化療合併免疫治療的前導性輔助型治療，手術後接續免疫輔助治療以鞏固療效，可以將病理完全緩解（pCR）率提升至超過6成，並且降低近4成遠端惡化或復發風險，實為乳癌治療的一大進展。
勇敢面對！早期三陰性乳癌積極治療、邁向新人生
發現罹患三陰性乳癌，不要過度害怕！乳癌門診常見許多癌友得知罹患三陰性乳癌後，緊張地上網搜尋，看到惡性高、預後差等負面用詞後，覺得沒希望而想放棄，但兩位醫師呼籲癌友不要灰心，無論早期或晚期，近年三陰性乳癌治療皆已有明顯的進步，再加上國內優質的醫療環境，病友可以就近尋求專業醫師的協助，諮詢使用免疫治療的可能性，只要積極配合醫囑，都有機會追求更好的治療效果，邁向新人生。
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