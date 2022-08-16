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Omicron BA.2、BA.5有何不同？羅一鈞：「傳播力」高出2-3成

Omicron BA.2、BA.5有何不同？羅一鈞：「傳播力」高出2-3成
Omicron BA.2、BA.5有何不同？羅一鈞：「傳播力」高出2-3成

健康醫療網

2022-08-16 17:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增23,172例COVID-19確定病例，分別為22,902例本土個案及270例境外移入；另確診個案中新增16例死亡。指揮中心統計，截至目前國內累計4,927,754例確診，分別為23,776例境外移入、4,903,924例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
各縣市個案分布

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  • 新北市4,515例
  • 臺中市2,711例
  • 臺北市2,668例
  • 桃園市2,218例
  • 高雄市1,971例
  • 臺南市1,659例
  • 彰化縣1,132例
  • 苗栗縣765例
  • 屏東縣592例
  • 新竹縣581例
  • 宜蘭縣571例
  • 雲林縣564例
  • 新竹市556例
  • 嘉義縣449例
  • 花蓮縣442例
  • 南投縣388例
  • 基隆市335例
  • 嘉義市292例
  • 臺東縣223例
  • 澎湖縣142例
  • 金門縣116例
  • 連江縣12例
指揮中心指出，今日新增中重症40例，其中中症27例、重症13例，新增16例本土病例死亡個案，為9例男性、7例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、11例未接種3劑COVID-19疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日沒有新增兒童、或青少年的重症或死亡個案。

Omicron BA.5傳播力較BA.2高2-3成

有媒體提問，Omicron亞型變異株BA.5和BA.2，有沒有明顯不同的地方？羅一鈞表示，目前看起來最大的差異就是在於「傳播力」，BA.5的傳播力比BA.2高約2-3成，這也是因為BA.5突變位點較多，有免疫脫逃的現象。不過在住院率、重症率及無症狀的分布，事實上皆沒有明顯差別，不過「不管是Omicron哪一種亞型變異株，事實上跟先前的的Delta比起來，重症率都是降低。」

症狀中嗅覺、味覺異常的比例明顯減少，另外，咳嗽、流鼻水、頭痛、喉嚨痛、發燒、倦怠等，這些類似感冒的症狀，不管是BA.4、BA.5，都是非常常見的症狀。羅一鈞表示，在國外研究報告指出，BA.5在侵犯兒童中樞神經的情形，會比BA.2來得少一點，不過BA.5剛流行不久，因此這樣的觀察情形，尚為初步，後續還需進一步釐清。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54832

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