Omicron BA.2、BA.5有何不同？羅一鈞：「傳播力」高出2-3成

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Omicron BA.5傳播力較BA.2高2-3成
有媒體提問，Omicron亞型變異株BA.5和BA.2，有沒有明顯不同的地方？羅一鈞表示，目前看起來最大的差異就是在於「傳播力」，BA.5的傳播力比BA.2高約2-3成，這也是因為BA.5突變位點較多，有免疫脫逃的現象。不過在住院率、重症率及無症狀的分布，事實上皆沒有明顯差別，不過「不管是Omicron哪一種亞型變異株，事實上跟先前的的Delta比起來，重症率都是降低。」
症狀中嗅覺、味覺異常的比例明顯減少，另外，咳嗽、流鼻水、頭痛、喉嚨痛、發燒、倦怠等，這些類似感冒的症狀，不管是BA.4、BA.5，都是非常常見的症狀。羅一鈞表示，在國外研究報告指出，BA.5在侵犯兒童中樞神經的情形，會比BA.2來得少一點，不過BA.5剛流行不久，因此這樣的觀察情形，尚為初步，後續還需進一步釐清。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54832
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