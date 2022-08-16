咳一兩聲是小事，咳一兩個月可能是肺癌！　醫生：持續咳嗽請及早就醫

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當伯納德開始咳嗽時，醫生只給她開了止咳糖漿，沒有進一步診斷。2021年3月，她開始感到不適，以為是新冠肺炎，多次檢測結果都是陰性，但咳嗽一直沒有好起來。後來，脖子和淋巴結周圍開始出現腫脹，當時醫生因為疫情而不願意當面會診，只給她開了抗生素。
進入春季，伯納德的症狀持續惡化。5月份她的體重大量下降，衣服已經不合身了，頻頻咳嗽，甚至咳到嘔吐。「我當時呼吸都是種掙紮，說話一直在喘，還不停地咳出痰，哪裡都不能去，手上一直拿著裝痰。」
當伯納德終於與醫生見面，直接就被送到了急診科進行結核病測試，測試結果為陰性。下一次就診，伯納德接受了CT掃描，發現她的肺部「很危險」——醫生告訴她她得了癌症，但他們不知道是哪一種。與此同時，伯納德還患有肺炎，這對她的肺部造成了額外的傷害，醫生為她注射了大量靜脈抗生素治療感染。
從CT掃描和正式診斷之間，伯納德曾被送回家兩個星期。「那兩個星期裡，情況變得非常非常糟糕，」伯納德說：「我一直在睡覺，非常虛弱，無法站直，我的男朋友不得不背著我上下樓。」
當她回到醫院時，終於得知她患的是腺癌（adenocarcinoma）。這是一種在腺體組織中形成的癌症，癌細胞從她的肺部開始，已經擴散到她的肝臟、淋巴結、肩膀、脊柱和骨盆。處於晚期階段。醫生告訴她，這種癌症已無法治癒，伯納德非常崩潰：「我記得我告訴過一個朋友，我很有可能某一天會死於這個病。」
在醫院裡，伯納德時常穿梭於癌症病房和重症監護室之間，定期接受口服治療，偶爾需使用呼吸機。「隨著時間的推移，我慢慢明白，無論是現在或將來，我都注定要與這個不治之症為伍。」
經過化療和服用抗癌藥物，伯納德稍微恢覆。6月份她開始了一種名為「截剋瘤（crizotinib）的新療法，接下來將進行靜脈化療。「我只能希望這個新療法比之前的效果好，為我爭取更多的時間，目前我所希望的能夠使癌症穩定下來，然後盡可能地過好我的生活。」
伯納德分享，在她剩下的時間裡，她希望能去旅行，在大自然中度過時光、並與所愛的人在一起。與此同時她也不停地分享初期篩查、預防癌症的信息。「顯然，任何有肺的人都可能得肺癌，如果出現持續咳嗽，請不要忽視它！與全科醫生會面、進行檢查，這可能能夠挽救你的生命。」
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