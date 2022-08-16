年輕辣媽「產後八天突中風」醫揭背後原因竟是先天心臟缺陷

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▲ 美國一名女子在產後八天突發性中風。（示意圖／Pixabay）
透過磁共振成像（MRI）掃描，醫生發現一個血塊阻塞了為腦幹供血的動脈。醫生接著為諾埃利亞執行「機械血栓切除術」，當血栓被移除後，流向大腦的血液開始恢復流動。醫生認為，這次的中風主要由兩個原因引起，一是懷孕，二是她心臟有孔，而在此之前未曾被診斷出來。
懷孕所帶來的荷爾蒙變化，使女性更容易發生血栓。諾埃利亞被發現有卵圓孔未閉（Patent Foramen Ovale），這是指心臟上有個小孔，在出生後沒有按常規閉合，是先天性的心臟缺陷。她後來接受了手術，將小孔閉合，後來在醫院住了兩週、康復治療中心住了兩週，最後接受兩個月的門診康復治療。三個月後，她的身體機能已經恢復80%。
▲ 懷孕帶來的荷爾蒙變化，使女性更容易發生血栓，導致中風。（示意圖／Pixabay）
因爲中風的緣故，諾埃利亞失去了組織語言的能力。在發病前能説一口流利西班牙語的她，需要重新學習西班牙語單詞、吃飯和走路以維持日常生活。她的丈夫克里斯開始花更多時間在家裏照顧妻子，以鼓勵她重新面對生活。諾埃利亞直言，她開始變得非常焦慮，並被確診為是中風後的焦慮與產後抑鬱的混合症狀，這讓她身心俱疲。
五年後的今天，諾埃利亞表示，她接受信息與組織任務的能力並沒有完全恢復。她轉換了工作，從在醫院裏工作的護士，轉爲遠程醫療服務工作者。目前她已經成為心臟健康活動的倡導者，時刻提醒大眾照顧心臟健康，在危急時刻快速識別中風症狀，以防憾事發生。
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