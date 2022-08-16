買瓶裝茶不如自己泡，健康又解暑！營養師推薦：八份冰茶清單

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另外，自己泡茶，想泡什麼就泡什麼！營養師已為你準備好了八個健康又解暑的冰茶清單：
紅茶：如果你想戒掉咖啡，卻又離不開咖啡因，紅茶就是一個很好的替代品，其咖啡因成分含量最多的——1杯中含有47毫克，大約是一杯咖啡的一半——而且它茶黃素豐富，有助於降低膽固醇。
綠茶：由於綠茶乾燥技術降低了氧化的過程，因此綠茶本身較有助於促進新成代謝，並且比起紅茶，保存了更多的能夠抗疾病的化合物，還能有效改善胰島素的敏感性。另外，每杯綠茶含有29毫克的咖啡因。
烏龍茶：作為一種傳統的中國茶，烏龍茶的味道既有清淡的水果味、還可以有濃郁的鄉土味，每杯含38毫克的咖啡因，其抗氧化劑與綠茶和紅茶中的相似。
抹茶：抹茶是由綠茶葉磨制成細粉，再用熱水沖泡而成的，其抗氧化成分是綠茶的三倍，也含有更多的咖啡因：用1茶匙的粉末泡1杯茶，大約有70毫克。
馬薩拉茶：這是一種注入了各種香料的紅茶，如小豆蔻、黑胡椒、姜、丁香、肉桂、肉豆蔻、肉豆蔻和八角，這些香料增強了茶的抗氧化和抗炎特性，通常是和全脂牛奶、糖一起沖泡的。
白茶：白茶源自花蕾而非茶葉，它是茶葉中加工最少的，因此保留了最高水平的抗氧化成分。其咖啡因一般比綠茶或紅茶少，而且味道較淡。白茶對口腔健康有益，包括預防牙菌斑（而且它不會弄臟牙齒）。
洋甘菊茶：這是一種不含咖啡因的草藥茶，具有輕微的土味和甜味。通常建議在睡前飲用，因為洋甘菊含有一種叫做芹菜素的抗氧化劑，可以誘發睡意並減少失眠，對老年人較有效。專家建議可添加新鮮檸檬、磨碎的生姜和少量蜂蜜一起沖泡。
木槿花茶：木槿花是一種生長在熱帶地區的灌木，木槿花茶則是由幹燥的木槿花制成，不含咖啡因，略帶酸味、果味，且含有高水平的抗氧化成分。不過，喝太多容易拉肚子。
營養師提醒，如果自己沖泡時加了過多的糖，就不健康了！對於習慣加糖的人，建議逐步減少，如每周減少1茶匙糖，或用水稀釋茶。另外，也可以用其他東西來調味，如用檸檬片搭配紅茶、用新鮮薄荷葉搭配綠茶、烏龍茶、用羅勒葉搭配白茶。若是冰飲，也可以將水果丁冷凍成冰塊，放入茶中待融化調味。
茶雖然沒有咖啡的咖啡因含量那麼多，但喝多了仍然會導致心悸、焦慮、難以入睡。如果喝得太多，茶中的鞣酸（Tannins）也可能阻礙身體吸收鐵質，因此千萬不要過量飲用。剛開始喝茶的人，建議從每天一杯8盎司的茶開始，再看看身體的反應。
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