每天一個酪梨，醫生遠離我？　研究證實：酪梨有助「降低壞膽固醇」

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根據Study Finds報導，美國賓夕法尼亞州立大學的研究人員發現，每天吃一個酪梨、持續六個月，可幫助降低壞膽固醇水平，更可顯著提高整體飲食質量，遠離多種疾病風險，例如心臟病、二型糖尿病和某些癌症。研究團隊展開一項為期六個月的實驗，找來超過1000名超重或肥胖人士，將他們分爲兩組。一半的參與者每天吃一個酪梨，另一半則繼續日常飲食、每月吃少於兩個酪梨。參與者在實驗前後都被測量體脂肪和腰圍尺寸。
研究表明，每天吃一個酪梨的參與者，在實驗結束後，體重和腹部脂肪並無明顯增加，但是低密度脂蛋白膽固醇（LDL Cholesterol）和總膽固醇降低了。賓夕法尼亞州立大學埃文普格大學營養科學教授佩妮（Penny Kris-Etherton）表示，「實驗結果無疑是令人振奮的，很多人認爲酪梨油脂含量高，吃下去會胖，但其實每天吃一個酪梨，不但不會增加體重，反而可以補充每日所需營養、降低膽固醇」。
▲ 每天吃一顆酪梨，非但不會顯著增加體脂肪，更能補充營養。（示意圖／Pixabay）
德克薩斯理工大學營養科學助理教授克里斯汀娜（Kristina Petersen）指出，「美國人的飲食習慣並不算健康，極少人遵循飲食指南提倡的均衡飲食，因此透過這項研究可以得知，每天只需要吃下一顆小小的酪梨，就可獲得額外的營養補充」。據悉，研究團隊未來的方向，將繼續探討酪梨如何降膽固醇水平。
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