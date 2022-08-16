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每天一個酪梨，醫生遠離我？　研究證實：酪梨有助「降低壞膽固醇」

每天一個酪梨，醫生遠離我？　研究證實：酪梨有助「降低壞膽固醇」
每天一個酪梨，醫生遠離我？　研究證實：酪梨有助「降低壞膽固醇」

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-16 18:30:51

酪梨不僅顏值高，營養價值也豐富，因此被稱為「窮人的奶油」。隨著現代養生風潮興起，酪梨一躍成爲健康飲食的新寵兒，作爲奶油的替代品抹在麵包上，好看又好吃。酪梨的原產地為中美洲，但台灣也有國產的酪梨，產期為每年6月至隔年2月。隨著夏天酪梨產季到來，農委會也推薦營養滿點的「在地酪梨」。日前美國就有一項研究顯示，每天吃一個酪梨，有助降低壞膽固醇，帶來健康益處。

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▲ 研究表明每天吃一顆酪梨可降低壞膽固醇。（示意圖／Pixabay）

根據Study Finds報導，美國賓夕法尼亞州立大學的研究人員發現，每天吃一個酪梨、持續六個月，可幫助降低壞膽固醇水平，更可顯著提高整體飲食質量，遠離多種疾病風險，例如心臟病、二型糖尿病和某些癌症。研究團隊展開一項為期六個月的實驗，找來超過1000名超重或肥胖人士，將他們分爲兩組。一半的參與者每天吃一個酪梨，另一半則繼續日常飲食、每月吃少於兩個酪梨。參與者在實驗前後都被測量體脂肪和腰圍尺寸。

研究表明，每天吃一個酪梨的參與者，在實驗結束後，體重和腹部脂肪並無明顯增加，但是低密度脂蛋白膽固醇（LDL Cholesterol）和總膽固醇降低了。賓夕法尼亞州立大學埃文普格大學營養科學教授佩妮（Penny Kris-Etherton）表示，「實驗結果無疑是令人振奮的，很多人認爲酪梨油脂含量高，吃下去會胖，但其實每天吃一個酪梨，不但不會增加體重，反而可以補充每日所需營養、降低膽固醇」。

Pixabay
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▲ 每天吃一顆酪梨，非但不會顯著增加體脂肪，更能補充營養。（示意圖／Pixabay）

德克薩斯理工大學營養科學助理教授克里斯汀娜（Kristina Petersen）指出，「美國人的飲食習慣並不算健康，極少人遵循飲食指南提倡的均衡飲食，因此透過這項研究可以得知，每天只需要吃下一顆小小的酪梨，就可獲得額外的營養補充」。據悉，研究團隊未來的方向，將繼續探討酪梨如何降膽固醇水平。

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