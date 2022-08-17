今日最聚焦／ 考招新制爭議！學者建議透明化、導入專業

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謝念慈表示，108課綱強調素養導向的教學，有一個重要目的就是希望能跳脫傳統紙筆測驗的評量，目前在教學現場也越來越多教師往這個方面努力。
謝念慈指出，學習歷程檔案大致上分為2個面向，在「課程學習成果」的部分，其實學生只要把學校教師要求的作業完成上傳即可，「多元表現」則包括社團活動、自主學習的成果、學校服務學習的成果等，對一般學生來說，就已經很足夠；針對資質好或對某學院、校系特別有興趣的學生，能再附加相關的比賽成績或檢定，這樣的內容就已經很豐富，相信大學教授們都可以買單，學生不須有太大壓力。
謝念慈認為，在升學方面，家長的焦慮程度往往比孩子大，「軍備競賽」其實是心理焦慮大於實質問題，是過度焦慮家長的語言。他建議，今年是考招新制上路第一年，教育部應進行滾動式修正，讓大學端與高中端多做對話，大學端要說明清楚怎麼看待學習歷程檔案、會看哪些內容、評量的方式等，評分機制應透明化，以降低親師生的焦慮。
今年新型學測首度將數學分流成數A和數B，但數A太難，全國近8萬名考生僅789人滿級分，頂標僅10級分，創11年新低，影響學生升學，許多考生因為成績不理想，沒有參加申請入學和繁星，導致甄選入學名額都回流至分發入學，間接導致今年分發缺額數大增。
謝念慈提到，大學入學考試中心的學測、分科測驗，或是過去的指定科目考試，常常出現試題品質不穩定的批評聲浪，尤其在數學及物理科目，這是沒有導入測驗理論所致，建議這是國家大型考試，應仿照國中教育會考，由台師大心測中心這樣的單位負責，建立一個穩定、某範圍知識的素養題庫，並從題庫裡抽取固定難易程度的題目，形成測驗考試卷，這也是許多國外大型測驗的命題方式。
他指出，大考中心是財團法人機構，而心測中心是大學單位，較具專業性，找了大量教師出題、題庫龐大，從中挑選題目會比較穩定，建議大學入學考試的題庫要再增加。
分科測驗從百分制改為60級分制，並採「前1%」學生的平均分數作為級距計算基準，教育團體、大學端認為應以「前0.1%」學生平均分數來計算，既可區分出頂尖考生程度，也能讓大學找到更合適考生。也有人擔憂今年分科測驗報考人數少，生物科選考人數僅1萬多人，若以前0.1%計算，會以不到11人的分數做為基準，恐取到極端值。
謝念慈認為，多數學生已在前段入學管道就定位，選擇參加分科測驗的考生其實已經不是常態生，從不是常態裡又取「前1%」，更非穩定的常態，至於考試分數的成績到底要怎麼計算，涉及專業，不是菜市場賣東西或批價。建議教育部、招聯會請測驗理論專家就今年數據，進行檢討、確認適當的級距，並用最簡單清楚的說法，讓考生、家長、學校明瞭級距為何如此訂定。
今年分科測驗取消國、英、數乙（114年恢復數乙），校系要採計須看學測成績，有些人批評制度不公、有一試定終身疑慮。
謝念慈表示，多數人都覺得國、英、數是所有科目的工具學科，要達到一定的程度才能入大學，但顯現語文程度的學科有很多，他對於採計學測成績沒有特別意見，但認為數學乙應該要加考。
他分析，除了數學在高中端已分流，還要考量大學端如何選才，像人文及社會科學的選才只看歷史、地理、公民，恐怕不足以判斷學生適性與否，因為許多重視量化的人文社會校系，會有經濟與統計學科，但這2科在高中端很少見，因此相關校系的選才需使用數乙。
謝念慈認為，台灣的大學入學制度大多模仿美國，但社會文化與美國就像光譜的兩端，在光譜中間有交集或重合處，或許可以參考美國，但畢竟彼此在文化差異、社會價值觀都不太一樣，若台灣入學制度想在短期內追上美國，就會造成現行家長、學生、教師、高中端的憂慮，與各種爭議。
謝念慈建議考招制度的變革應有計畫的進行，一步一步來，不強求在短時間內達到成效或改變，而是等到整體社會價值、文化，慢慢趨近於美國價值、思維文化時，屆時相關變革就會水到渠成。