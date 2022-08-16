男生站著尿還是坐著尿比較好？　最新研究：坐著排尿更容易將膀胱排空

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專家們在2014年的研究報告中寫道，人們多年來其實一直是坐著和蹲著排尿的。如果站起來，骨盆和脊柱的肌肉會受到刺激，相反的，坐著的時候骨盆和臀部的肌肉會放鬆，使排尿更容易。
加州大學泌尿外科系教授傑西·米爾斯博士（Dr Jesse N. Mills）指出，對於那些難以長時間站立的男性來說，坐著不失為一個更好的選擇。實際上，如果不能完全排空膀胱，很多人會選擇坐著小便，米爾斯補充：「當你坐下來時，能夠更多地使用腹部肌肉，會把最後幾滴尿排出來，就會感覺已經排空了。」
然而，這並不意味著每個人都必須坐著小便，如果感覺自己的膀胱已經排空了，以任何一種姿勢排尿都是可以的。不過，如果總是感覺沒有排空，則應當尋求醫生的幫助。
膀胱無法排空的風險婦產科顧問也表示，「如果膀胱不能正常排空，可能會導致尿液淤積（也被稱為尿瀦留），有可能進一步導致感染或膀胱結石。」感染還可能導致敗血症，或腎臟感染，因此若有膀胱排空不完全的症狀，包括尿流緩慢、排尿費力、尿流斷斷續續、連續兩次或多次排尿以及排尿需要一段時間等，必須交由專家檢查。
尿液是由腎臟生產的，水和腎臟從血液中清除無用的廢物，其中一種廢物就是尿素（urea）。尿素由氮和碳組成，如果有任何尿液留在膀胱裡，尿素中的化學物質會粘在一起並形成晶體，時間久了，晶體就會變硬，形成膀胱結石。
因此，排尿不乾淨最終可能會患上膀胱結石。另外，尿也沒有排空也會堆積起來，造成腎臟的壓力，這會反過來導致腎臟衰竭，這種風險是很危險的，會造成持久的損害。
有一些情況可能也會導致無法完全排空膀胱，如神經受損和前列腺增生。
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