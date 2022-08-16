男子酒醉倒地叫不醒　送醫竟是腦出血險送命

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26歲的泰籍移工阿誠與朋友們歡聚飲酒，混了4-5種酒狂歡到爛醉無意識，朋友將他扛回宿舍並抱到上鋪床休息，半夜時阿誠從床上摔落，朋友們向前關心，發現他躺在地上呼呼大睡，以為還在酒醉，到了隔天早上發現阿誠仍躺在地上，叫不醒、失禁而且左側肢體抽搐，覺得反常，聯繫救護車送醫院急診，到院時意識昏迷，昏迷指數6分，右側瞳孔放大，經過檢查發現他顱骨骨折、右側硬腦膜上出血及急性硬腦膜下出血合併腦幹壓迫。
血塊厚近4公分 開顱減壓兩周出院
衛生福利部南投醫院神經外科蔡佳勳醫師指出，患者腦部的血塊厚度將近四公分，明顯壓迫腦幹，造成意識昏迷，需立即開顱手術，清除血塊，減輕顱內壓。術後兩個禮拜便可出院，且現在阿誠已經恢復健康，可正常上班生活，能彈他最喜歡的吉他，不過也因為這場意外決定戒酒。
出血嚴重恐致死 急性病徵務必緊急就醫
當頭部受到衝擊，依傷害程度可能造成腦震盪、撕裂傷、骨折及出血等型態。蔡佳勳醫師表示，由於出血會直接壓迫到腦組織，造成神經功能的損壞，症狀又快又猛，需立即開刀處理，若損傷太嚴重，可能造成長期昏迷，甚至死亡。
而發生意外的人如果處在酒醉的狀態時，較不易判斷其意識不清是酒醉導致的，還是撞擊後導致的，因此如果有外傷導致急性病徵出現，應盡快就醫，接受專業醫師診療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54809
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