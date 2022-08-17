愛美不要命？少女瘋狂隆鼻　術後落下後遺症坦言：很後悔

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根據外媒Insider報導，來自美國肯塔基州的年輕攝影師薩曼（Delaney Aby Saalman），在16歲和17歲時分別進行了兩次隆鼻手術，但依然不滿意自己的鼻子。在打算進行第三次隆鼻時，醫生嚴詞拒絕了她，這才讓她有所醒悟，開始思考是否是自我價值觀出了問題。
手術後落下後遺症薩爾曼坦言，年輕時的自己，很多時候都自認自己的外貌和身材毫無吸引力。由於太專注自己的外表，以至於無法專注於其他事情。即使如願做了隆鼻手術，依然無法擺脫自己的不安全感。看著鏡中的自己，她依然覺得不好看，無法成爲她理想中的那種漂亮女人。隆鼻手術還落下了後遺症——讓她出現輕微的呼吸道問題，並經常流鼻血，這讓她更加後悔當初的決定，寧願要自己原來的鼻子。
▲ 隆鼻手術落下後遺症，讓她苦不堪言。（示意圖／Pixabay）
隆鼻手術的風險評估鼻子結構的上部是骨頭，下部是軟骨。鼻子整形，是通過手術以改變鼻子外觀，或是改善呼吸狀況。在進行隆鼻手術前，外科醫生會考慮病人的面部特徵以及想要改善的東西，再定制整形方案。
隆鼻手術帶有不少風險，例如流血不止、術後感染、患者對麻醉藥過敏等等。其他風險包括呼吸困難、鼻腔永久性麻痺、歪斜或是鼻子大小不對稱、持續的疼痛或腫脹，這些都會讓情況變得很複雜，需要進行二次手術來改善。因此最重要的是選擇正規的診所或醫院、合格及有經驗的醫師，和醫師積極溝通，以掌握預期的手術結果。
接納自己的身體薩爾曼直言，我們應該通過自我接納找到內心的平靜，而不是通過改變外表來獲得滿足。她並不責怪父母當初沒有嚴厲阻止她整形，反而感謝他們的支持。現在的她看向鏡子裏的自己，學會愛惜和接納自己的身體，不再沉迷於消極的自我對話，終於感到內心和生活一樣充實。
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