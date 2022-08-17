夏天易出汗、犯迷糊？你以為的中暑，可能是胰腺癌！　醫：注意區別症狀

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胰腺癌，在英國常見的癌症中排行第10位，致命程度排行第5位。
在陽光下待得太久、沒有補充足夠的水份、以及中暑，都可能誘發胰神經內分泌瘤（Pancreatic neuroendocrine tumors）——這是一種在胰腺的神經內分泌細胞中發生的癌變。這些細胞原本負責生產重要的激素，如胰島素，並將它們釋放到血液中，一旦發展成腫瘤，細胞會生產胰島素瘤（insulinomas ）取代胰島素，導致低血糖（hypoglycemia）。
低血糖休克的症狀，正好類似中暑：虛弱、迷糊、出汗、心跳加快。美國癌症協會警示道，「過多的胰島素會導致低血糖，就會出現上述症狀。當血糖變得過低，可能會直接暈倒，甚至陷入昏迷和癲癇發作。」
另外，這些神經內分泌瘤還會引發其他激素過度分泌，例如胃泌素，過量將引起胃泌素瘤（gastrinoma），胃部會產生過多的酸導致潰瘍。其次還有升糖素瘤（glucagonomas），即升糖素過度分泌使身體的血糖水平飆升，通常會發展成糖尿病。這些都是由於神經內分泌瘤引發的一系列相關健康問題。
值得注意的是，胰腺癌還有其他跡象如黃疸、體重減輕和尿液顏色變深，如果出現相似症狀記得及時咨詢醫生。
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