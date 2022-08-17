染疫後留意「心血管症候群」，認識９大新冠後遺症、長新冠！

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台灣逐步走向後疫情開放時代，防疫政策亦逐步鬆綁，當前新冠肺炎流行變種病毒株Omicron之重症死亡率較低，根據目前統計資料，整體死亡率約為萬分之二至十左右，絕大多數感染多為輕症，即便未進入中重症，仍有部分感染者可能會有殘存後遺症，因此世界衛生組織定義，新冠確診者在染疫後3個月內，發生持續性症狀或後遺症長達2個月以上為「長新冠症候群」，目前統計全球約有1至2成感染者，在病毒急性感染康復後會有此現象，涵蓋症狀五花八門，包含各器官、系統或感官病症，常見的有：
(1)呼吸系統性：持續呼吸困難、喘、肺部纖維化、呼吸道痰液增多、慢性咳嗽。
(2)心血管系統：心悸、胸悶、胸痛、心肌炎、心律不整、血栓。
(3)腦神經系統：焦慮、憂鬱、情緒失常、失眠、疲倦、腦霧、注意力不集中、認知功能障礙。
(4)骨關節系統：肌肉關節痠痛、骨質代謝異常。
(5)內分泌系統：甲狀腺功能異常、月經週期改變。
(6)腎臟泌尿系統：腎功能惡化、急性腎損傷、排尿改變。
(7)腸胃消化系統：腹脹、腹痛、腹瀉、噁心、反胃、食慾不振、胃食道逆流。
(8)皮膚系統：皮膚紅疹、潰瘍、掉髮。
(9)多系統發炎症候群：包含兒童MIS-C及成人MIS-A。
染疫後留意「心血管症候群」，不尋常胸悶、胸痛提高警覺！
針對心血管系統方面，近期美國研究發現，感染新冠肺炎之試驗者，在12個月後與對照組相比，增加併發症發生率。心血管併發症約有4.5％，重大不良心血管事件包含心肌梗塞、中風、總死亡率約為2.3％。心律不整約為2.0％，其中超過半數為心房顫動。其他心血管失常病症，包含心臟衰竭及非缺血性心肌病變約為1.3％。血栓栓塞病症約為1.0％，缺血性心臟病約為0.7％，當中7成3為急性冠心症，而4成為心肌梗塞。腦血管病症約為0.5％，當中7成為中風，0.1％為心臟或心包膜發炎病症，包含心包膜炎與心肌炎。
男出現長新冠症狀劇烈，檢查發現嚴重心律不整！
32歲黃先生，無已知之過去病史，今年5月中旬感染新型冠狀病毒，除了有常見的呼吸道症狀外，也併發胸悶、心悸、喘等症狀，嚴重時甚至幾近暈厥，由於症狀加劇，遂至心臟內科門診求診，經檢查發現併發嚴重心律不整，心室頻脈發作持續時間長達將近20秒，經醫療處置及藥物調控後，已漸趨穩定，心肺症狀也逐漸改善。
高風險群慎防染疫後重症，作好防疫勿信謠言保健康！
近期亦有研究針對Omicron變種病毒分析演變成重症之危險因子，包含未接種疫苗之個體，尤其是40-64歲男性合併兩種以上之共病症，或是65歲以上多重共病症患者。然而，有接種疫苗之65歲以下患者在感染新冠肺炎後演變成重症風險則較低。
在現今全球逐步解封開放的後疫情時期，新冠肺炎類流感化是必然的趨勢，因此做好個人防疫，增強自身免疫力，以及提早給予高風險病人口服抗病毒藥物，針對病症嚴重患者給予必要之針劑抗病毒藥物、免疫調節藥物、支持性治療與呼吸輔助是當今最重要的課題，切勿聽信網路或坊間謠言，隨意接受未經科學實證之治療或偏方，以免傷身得不償失。
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