她在醫院見阿姨「穿牆消失」嚇爆！網見真相：差點心臟病
目前正值農曆七月，許多人都特別留意禁忌，以免觸犯到好兄弟，不過就有一名女網友分享在醫院遇到的經歷讓她嚇得全身發抖，但是真相大白後，卻讓她超級傻眼！
一名女網友在臉書社團《靈異公社》分享，3年前兒子因生病住院，某天早上6點多帶著兒子到地下室的便利超商買早餐，但因為時間太早，許多店家都尚未營業，這時她看見僅有一位阿姨在走道上走動，正當她一邊等電梯，一邊彎腰替兒子調整點滴時，阿姨突然「穿過木板牆」消失了，讓她瞬間在原地嚇到不行，「農歷七月該不會被我碰上好兄弟吧？」
雖然原PO當下非常害怕，但仍然在好奇心的驅使下，鼓起勇氣前往阿姨走過的地方，未料卻沒發現任何通道讓她嚇得倒退三步，而就在她驚魂未定時，阿姨突然打開木板牆拿著拖把走出來準備工作，原來那裡有一扇沒有門把的隱形門，真相大白後也讓原PO直呼「此刻我眼神已死到不能再死⋯⋯」。
網友看了貼文後都紛紛表示：「這篇讓我認真大笑了」、「快速穿牆術」、「阿姨被你嚇死」、「還好有過去確認，不然會變成一輩子的陰影」、「我的心臟病可能是你害的，哈哈哈」、「老實說⋯⋯木板牆被打開時，妳有沒有閃尿」、「阿姨穿進去了，阿姨又出來了」、「門後～是另一個世界～倉庫」、「銀行也有這種門，外觀裝潢得跟旁邊牆壁一樣。要不是行員要拿資料走去開門，還真的很難察覺那裡有扇門」。（編輯：陳珮瑜）