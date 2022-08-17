頭胎生產遇「臍帶脫垂」　醫師緊急剖腹救母子

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來自越南的阮姓婦人自述嫁到臺灣逾四年未孕，到臺中慈濟醫院生殖醫學中心求診，經由試管嬰兒療程，好不容易才懷孕，沒想到得來不易辛苦懷胎十月的孩子，竟碰上驚險過程，想到差點又失去孩子，忍不住掉下眼淚。
阮婦出現產兆後到醫院待產，卻一直痛到隔日上午，子宮頸口還未開全，醫師查房發現產婦臉色不對，驚見胎兒心音變慢，發現胎兒窘迫，內診判斷是「臍帶脫垂」，決定緊急開刀，分秒必爭啟動團隊搶救寶寶大作戰。
臍帶脫垂很危險 及時處理才救命
鍾佩穎醫師指出，「臍帶脫垂」盛行率千分之一到二，並不常見但卻是非常危險的產科急症，由於胎兒藉臍帶從母體吸收營養與氧氣，一旦臍帶掉落子宮頸口或陰道內臍帶脫出，造成臍帶血液循環壓迫受阻，必須及時處理，否則可能造成胎兒腦部永久傷害，甚至窒息死亡。
鍾佩穎醫師強調，能成功搶救關鍵是快速診斷、快速反應與快速送刀，靠有經驗的產房護理師、專科護理師與團隊才能化解危機。
成功產子 體會母親偉大
「第一次當媽媽，陣痛過程一邊很擔心小孩的安危，從麻醉中醒來，知道小孩平安也能親餵寶寶，才終於放下心。」阮婦說，雖然剖腹產子又痛一次，但他絲毫不在意，反而更能體會「當媽媽真的很偉大」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54814
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