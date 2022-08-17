葉裁攝影個展《位所》　熱議照片謎底揭曉！

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記者會後，葉裁也帶領大家前往展覽區，揭曉「1966年女孩賣鐵路便當」是那個車站？答案就是新竹內灣車站，也替大家解開爭論已久的謎底。
葉裁透露，這次的個展是從上萬多張國內外相片裡，選出60張，帶領大家回顧過去自己從台灣到國外，再從國外回到故鄉的攝影心路歷程，每張相片的故事，都需要花很多功夫才能拍出來，像是拍攝游泳的畫面，自己也要跳下去游，拍攝阿美族部落，自己也要學會講阿美族語，之後深入拍攝全國客庄，自己也開始講四海大平安五種客語腔調，就是為了與拍攝的人事物拉近距離，拍到最真實的畫面。
陳邦畛說，客傳會成立邁入第三年，首次與客發中心合辦葉裁、梁國龍個展，將這兩位大師超過一甲子記錄台灣客庄的瞬間向大家展出，機會非常難得，這次率先登場的是葉裁個展，葉裁老師走遍全世界攝影，最後還是因心繫故鄉回到臺灣，將自己最心愛的故鄉用攝影鏡頭記錄下來，歡迎大家一起來看個展，從一張張黑白相片，看見那個時代的專屬故事。
客發中心主任何金樑說，臺灣客家文化館今年成立第10年，是每位遊客找尋客家語言文化美好的「最好位所」，因此，這次兩位客籍攝影葉裁及梁國龍的攝影個「The Place 位所」，就選擇在臺灣客家文化館舉辦，歡迎大家有空一定要來臺灣客家文化館這個位所，遶尞看葉裁攝影個展，也參觀館內的多項精彩常設展，發現臺灣客家的美好。
葉裁人物特寫：
客籍鄉土攝影師，本名葉日裁，民國35年生，生於彰化縣二林鎮西斗里的「八間」客家聚落，幼年牧牛時，他經常是外國牧師鏡頭下的主角，漸漸地對這小小黑盒子非常好奇，也在心中埋下當攝影師的夢想。17歲那年離家到臺南賣枝仔冰，用借來的相機學習攝影，後因拾物不昧，施主贈送相機，葉裁從踏上不歸路，多次獲得國際性攝影比賽大獎。
民國64年(西元1975年)被評選上美國伊士曼公司的特約攝影師，足跡遍佈世界，專拍自然景觀及世界各地多元族群人文生活景象。在國外工作期間曾在名師安瑟·亞當斯(Ansel Adams)的門下學習暗房作業，補足了影像創作的不可缺的專業暗房沖洗技術，然而正值攝影工作攀峰之際，他毅然放下高薪，回到孕育他的臺灣。
民國73年(西元1984年)返台後，移住灣北部客庄，在刻苦的經濟狀況下，獨立進行土紀實攝影，長期堅定地拍攝地方，近60年來步步踏實的影像足印，替壹灣土地留下豐富珍貴人文寶藏葉裁用鏡頭紀錄許多漸漸消失的人文地景，快門下的客庄生活、勞動身影、山林產業、河海岸等影像故事，對葉裁而言，全是壹灣土地上，最珍貴、值得回味的記憶，而對土地及家最真摯的情懷，至今仍是他持續紀實攝影的原動力。
葉裁從掌牛郎到成為技藝熟稔的掌鏡者，葉裁始終還是那個年少立下志向的葉裁，他透過一幀幀各自獨完整，卻又張張與歴史時空緊密相連的作品，每個鏡頭快門所凝視的原初，再再展現内心世界不由分說的深情，一生映像所繋的正是他鍾愛的家園和土地。
葉裁個展搶先看：
葉裁個展：111年8月8日－111年10月31日
梁國龍個展：111年11月15日－112年2月28日
地點：臺灣客家文化館 第二特展室（苗栗縣銅鑼鄉銅科南路6號）