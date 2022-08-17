新興菸品有害健康！　暑假學子菸熄攻略看這

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新興菸品包含「電子煙」與「加熱菸」。臺北市立聯合醫院忠孝院區藥劑科藥師陳崇逸說明，「電子煙」大多含尼古丁，且目前至少約有7,000種調味物質用於製造電子煙油，其中燃燒產生的有害物質，可能引起肺部發炎、過敏、氣喘發作及心肌梗塞，在國外已發生多起使用電子煙後，出現急性肺傷害甚至死亡的案例。「加熱菸」係以菸草製成，與傳統紙菸一樣，除含尼古丁易讓人成癮外，也含有焦油及甲醛等有毒致癌物質。
吸菸增加病毒傳染率 留意二手菸霧
在新冠肺炎流行期間，美國疾病管制署及科學人雜誌研究也發現，吸食電子煙與傳統菸品都會加重新冠肺炎病人的肺傷害。此外，吸菸者可能因為沒有戴口罩，讓自己處於染疫風險中，手指與菸品、嘴唇間的頻繁觸碰，也增加病毒接觸傳染的可能性，病毒也可透過二手菸霧傳染給旁人。
禁菸場所管理 電子菸屬菸品
臺北市已於111年3月25日公布「臺北市新興菸品管理自治條例」，並於同年3月27日生效，明定禁菸場所全面禁止使用新興菸品。目前世界衛生組織和衛生福利部皆已提出警告，沒有證據證明電子煙是安全且可幫助戒菸。
對於有戒菸需求的民眾，應尋求專業的管道，衛生福利部及臺北市立聯合醫院各院區皆有提供多元便利戒菸管道，包含戒菸治療、戒菸衛教、戒菸班等，疫情期間也可利用免付費戒菸專線0800-636363，尋求資源協助一起遠離菸害。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54812
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