患過腎結石，五年內有30%機率會再復發！　營養師：這樣吃，可預防復發

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妙佑醫療國際通過梳理2009年至2018年間腎結石患者的調查數據，將411名曾患第一次腎結石的人的飲食情況，與另外一組384名有控制飲食者進行對照。泌尿外科主任雷斯克（John Lieske）博士表示，他們對兩組實驗者都進行了長期的隨訪觀察，大約在第四年時，有73名患者腎結石再度復發。
復發原因早有預警——飲食中鈣含量與鉀含量水平偏低。研究人員在綜合判斷了飲食之外的其他因素後，低鈣、低鉀仍然是一個最顯著的因素。研究成果實際上是個好消息，即便患者第一次患腎結石之前可能不願意調整飲食，但從現在開始挑戰，有助於防止復發。
另一個避免復發的建議，就是多喝水！每天需喝大約9杯350cc的水。雖然這項新研究沒有特別關注水的效益，但通常第一次腎結石患者都會喝大量的水，雷斯克指出：「喝水是絕對錯不了的，如果已患腎結石，應該喝更多的水！」
患腎結石不僅非常痛苦的經歷，通常還與其他健康問題相關，包括慢性腎病、骨質疏松癥和心臟病。
那麽，每天應該攝取多少鈣和鉀來防止腎結石？
每天吃兩到三份低脂乳制品最為理想，相當於補充1200毫克的鈣質，這個份量也符合美國農業部（USDA）對成人每日鈣攝入的建議。鉀的份量就沒有那麼精確，但日常只要吃大量的水果和蔬菜都能達到，蔬果中還有的其他營養物質也可能有助於預防腎結石，包括檸檬酸鹽（citrate）。
該研究結果於8月1日在線發表於《妙佑醫療國際論文集》。另一位研究腎結石十餘年的專家科漢（Gary Curhan）對此研究表示認同，因為目前學界將第二顆腎結石都推斷為復發，但是第二顆結石是否真的在第一顆之後重新形成？如何判斷為復發？這些問題都需要深入研究。
科漢指出，腎結石不止一種，最常見的是草酸鈣結石（calcium oxalate stone）。除了在飲食中增加大量的水分、鈣等，可能還有必要限制其他食物。「總而言之，此項研究證明了飲食對結石的形成確實很關鍵。很多人認為飲食不重要，但它絕對重要！」
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