腿疼，也有可能是睪丸癌！最新研究：每250位男性中就有一位患病

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醫務人員指出，大約每250名男性中就有一人會在其人生中的某個時刻患上睪丸癌，並且患病率在不斷上升。
睪丸癌主要癥狀是其中一個睪丸出現無痛、腫脹的腫塊，或形狀或表皮發生變化。通常來說，腫塊或腫脹並不是癌症的征兆，但也絕不應忽視！
其次，腿上出現血塊也是個症狀。腫瘤學家Timothy Gilligan博士解釋說，「當腫瘤擴散到淋巴結時，它可以收縮靜脈中的血流並導致血凝塊的出現。血凝塊經常發生在腿部，導致腿部腫脹，甚至可能引發其他症狀，如疼痛和呼吸困難。」
不過，並非所有的睪丸腫塊都是癌症，只有4%的陰囊腫塊是癌症。以下是其他需要注意的跡象：
- 睪丸的腫塊或腫脹
- 陰囊沈重
- 睪丸和陰囊隱隱作痛或突然劇痛
- 陰囊內有沈重的感覺
- 睪丸的表皮發生變化或變硬
- 兩個睪丸出現差異
值得慶幸的是，睪丸癌是英國最容易治療的一種癌症。在英國，99%的男性在被診斷後存活了一年或更長時間，而98%的男性存活了五年或更長時間。生殖細胞癌非常常見，幾乎所有接受治療的男性都能存活。
治療方法通常是通過手術切除患癌的睪丸，但可以用假體代替。如果兩個睪丸都需被切除，將無法生育，不過有部分男性可以提前將精子儲存起來。手術後，如果有必要也能夠通過化療或放療來持續治療睪丸癌。
目前的研究還不清楚睪丸癌是什麼原因導致的，但有一些值得關注的風險：
- 睪丸沒有下降：當一個男嬰出生時，他的蛋蛋會在睪丸裡，如果到了一歲時睪丸沒有下降，患睪丸癌的可能性是三倍。
- 家族史：如果你的父親患有睪丸癌，你患睪丸癌的可能性會增加四倍；如果你的兄弟患有睪丸癌，你患睪丸癌的可能性會增加八倍。
- 睪丸癌復發：曾治癒睪丸癌的男性，另一個睪丸同樣患上睪丸癌的可能性是4到12倍。
- 種族因素：白人男子患睪丸癌的風險比其他種族高。
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