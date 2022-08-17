艾成墜樓身亡！ 憂鬱症是自殺警訊？ 身邊親友出現「3大跡象」要警覺

藝人兼歌手艾成驚傳於今日（17日）墜樓身亡，引發各界震驚惋惜。過去媒體曾報導艾成罹患憂鬱症或躁鬱症，導致情緒及精神狀況相對不穩定。事實上，自殺是台灣國人死因第十一名，如何在身邊人發出輕生徵兆或訊息時，給予正確及時的協助與處置，是國人心理健康必須強化的重要知識。
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憂鬱症與「自殺」的關聯性？ 8類人更容易出現自殺行為
憂鬱症更容易自殺？罹患精神疾病，是否都會增加自殺風險？衛福部《自殺防治系列手冊》指出，自殺可能為多重原因造成，並非所有心理疾病患者都會想自殺。不過，精神疾病確實為自殺的風險因子之一；約有84%-100%的自殺死亡個案，生前曾就醫且具有精神科診斷，主要為憂鬱症所引起，或藥物濫用、酗酒、思覺失調等情況。
根據統計，有以下原因者更容易出現自殺行為：患有精神疾病（如憂鬱症、酒癮、人格疾患）；生理疾病（如慢性病、疼痛、愛滋）；曾嘗試自殺者、家族自殺史、酒癮史或精神病史；離婚、鰥寡或單身者；無業或退休者以及童年歷經悲慟者。
不過，美國疾病管制與預防中心（CDC）在衛教專欄中提醒，憂鬱症發生原因仍無定論，可能為遺傳、生物反應、環境與心理因素共同引起。生活環境當中以下至少有6項因素會增加憂鬱症的機率，民眾應多加留意親友是否有下列身心狀況或正處於類似情境之中：
1. 直系血親曾罹患憂鬱症。
2. 經歷創傷或壓力事件，例如身體或性虐待、親人去世或財務問題。
3. 經歷重大的生活變化，如原定計畫被各種因素打斷、干擾。
4. 患有各種疾病，例如癌症、中風或慢性疼痛。
5. 服用特定藥物。若對於藥物是否引起憂鬱有所疑問，應諮詢醫師加以釐清。
6. 使用酒精或成癮物質。
自殺念頭僅在「一念之間」？ 哈佛：2成人自殺意念「不到5分鐘」
雖然某些自殺行為有跡可循，但仍有極大部分的自殺者，是在一念之間決定走向輕生一途。美國哈佛大學公衛學院公開網站資料指出，根據一項針對自殺倖存者的隨機訪問，針對從自殺念頭發生到實際進行自殺行為，發現以下的統計結果：
- 24%受試者在不到5分鐘內出現自殺念頭。
- 24%受試者在5-19分鐘內出現自殺念頭。
- 23%受試者在20分鐘至1小時內出現自殺念頭。
- 16%受試者在2-8 小時內出現自殺念頭。
- 13%受試者在1天以上時間出現自殺念頭。
哈佛大學公衛學院評論該項研究，許多自殺者是在特定經歷發生後24小時內採取行動，導火線包括與家人爭執、經濟因素、人際關係等事件；約有75%的自殺事件是在家中發生。因此，自殺行為通常來得極快且難以預料，而背後的自殺成因，更可能是社會、經濟、人際多重困難的長期累積之結果。
如何幫助親友遠離自殺想法？ 謹記「一問、二應、三轉介」
一般民眾如何幫助有自殺傾向的親友或家人，避免發生憾事？衛福部心理健康司的公開簡報中表示，親友如果出現異常情緒反應、有明確自殺計畫或突然託付重要事物等3大跡象，就應事先提高警覺。建議採取「一問、二應、三轉介」原則，在親友最需要關心時，給予適度鼓勵與協助：
一問：主動詢問，讓親友感受關心。如最近是否感到不悅？會不會有想不開念頭？是否覺得自己活著沒意義、沒價值、也沒有人在乎？
二應：耐心傾聽，讓親友知道自已不孤單。
三轉介：如為重要親友，應持續給予支持與關懷。另外，可撥打安心專線「1925」，提供24小時免付費心理諮詢服務；各縣市的心衛中心亦有提供免費心理諮商服務，民眾可多加利用。
衛福部心理健康司提醒，個人的憂鬱情緒到達某種程度，呈現出明顯的無助與絕望感時，最容易產生自殺行為。呼籲一發現有任何精神疾病，千萬不要諱疾忌醫，及時尋求精神科醫師或諮商心理師協助，都能幫助改善身心狀況，降低絕望念頭與自殺行為的發生。
衛教資料來源：
衛福部心理健康司 - 自殺防治系列手冊
衛福部心理健康司 - 自殺防治宣導素材
Mental Health Conditions: Depression and Anxiety
Why do People Take Their Lives? - Harvard T.H. Chan School
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