本土+24669　羅一鈞：MIS-C達百例！高達8成「沒打疫苗」

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- 新北市5,073例
- 臺北市3,054例
- 臺中市2,966例
- 桃園市2,793例
- 高雄市2,015例
- 臺南市1,669例
- 彰化縣982例
- 新竹縣726例
- 新竹市724例
- 屏東縣655例
- 苗栗縣648例
- 雲林縣540例
- 宜蘭縣531例
- 花蓮縣465例
- 南投縣423例
- 基隆市415例
- 嘉義縣338例
- 臺東縣234例
- 嘉義市234例
- 澎湖縣94例
- 金門縣81例
- 連江縣9例
指揮中心指出，今日新增33例本土病例死亡個案，為19例男性、14例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、23例未接種3劑COVID-19疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞表示，關於兒少的重症個案，今日新增2例MIS-C個案，分別是1歲、3歲男童。1歲男童沒有慢性病史，7/29確診新冠，8/10出現高燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐，及活力、食慾下降，8/14前往急診，檢查有結膜炎以及喉嚨紅腫，診斷為MIS-C安排住院，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，目前病況有改善。
另外，3歲男童也沒有慢性病史，6/19確診，8/11開始有高燒、腹痛、紅眼以及活力、食慾下降的症狀，於8/12就醫，當時門診醫師懷疑MIS-C，便轉介急診安排住院檢查，發現有結膜炎、草莓舌和喉嚨紅腫，住院給予免疫球蛋白等藥物治療後，病況已改善。羅一鈞表示，「這2例MIS-C都沒有接種過新冠疫苗。」
目前國內主要因Omicron BA.2疫情而累計的MIS-C個案為100例，其中有62位是5歲以下，38位是6-12歲，所以5歲以下幼兒已超過6成，佔MIS-C最大宗。羅一鈞說，MIS-C當中只有19例打過一劑或以上的疫苗，其他的81例都是沒有接種過疫苗的族群，「呼籲家長帶小朋友接種疫苗，預防下一波疫情可能再造成更多的染疫引起重症或MIS-C個案。」
因應下波疫情 快篩陽確診務必經「醫師確診、通報」
為了因應下一波即將到來的BA.5疫情，羅一鈞提醒，若在這一波或下一波疫情，因出現症狀或接觸史而自行快篩陽性者，「目前仍適用快篩陽性、經醫師診斷判定為確診，就可以進行通報與開藥流程。」可先掃QRcode進入專網（如下圖），可查詢各縣市提供快篩陽性可遠距或實地就醫的院所名單，也有連結到各縣市政府衛生局的網站。
羅一鈞說明，當完成快篩陽性預約或看診，如果和醫師達成共識，則由醫師完成確診跟通報的程序，作為後續確診者收到自主回報疫調等，「不過最主要是，經過醫師看診後，可評估是否適合使用抗病毒藥物，如果有相關症狀，也可開立一些症狀治療的藥物。」後續也可提供送藥到府的服務。「若醫病之間無法達成共識，例如醫師認為快篩結果很淡，不符合可以下診斷的條件，或是對快篩執行日期、是否為本人等相關疑慮等，可再安排後續PCR採檢。」
沒經醫師診斷確診 無法申請保險金！
1922陸續也接獲民眾詢問，為何快篩陽性確診，卻無法請領保險金？羅一鈞也提醒，「這是因為沒有經由醫師確診並完成通報程序，因此沒有留有紀錄，當然就沒有後續提供診斷書，或確診證明等文件予保險公司，因此『快篩陽後經過醫師診斷確診』，很重要。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54842
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