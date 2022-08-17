COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

本土+24669　羅一鈞：MIS-C達百例！高達8成「沒打疫苗」

本土+24669　羅一鈞：MIS-C達百例！高達8成「沒打疫苗」
本土+24669　羅一鈞：MIS-C達百例！高達8成「沒打疫苗」

健康醫療網

2022-08-17 17:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增24,873例COVID-19確定病例，分別為24,669例本土個案及204例境外移入；另確診個案中新增33例死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
各縣市個案分布

  • 新北市5,073例
  • 臺北市3,054例
  • 臺中市2,966例
  • 桃園市2,793例
  • 高雄市2,015例
  • 臺南市1,669例
  • 彰化縣982例
  • 新竹縣726例
  • 新竹市724例
  • 屏東縣655例
  • 苗栗縣648例
  • 雲林縣540例
  • 宜蘭縣531例
  • 花蓮縣465例
  • 南投縣423例
  • 基隆市415例
  • 嘉義縣338例
  • 臺東縣234例
  • 嘉義市234例
  • 澎湖縣94例
  • 金門縣81例
  • 連江縣9例
MIS-C達百例！其中81例都沒接種過疫苗

指揮中心指出，今日新增33例本土病例死亡個案，為19例男性、14例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、23例未接種3劑COVID-19疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞表示，關於兒少的重症個案，今日新增2例MIS-C個案，分別是1歲、3歲男童。1歲男童沒有慢性病史，7/29確診新冠，8/10出現高燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐，及活力、食慾下降，8/14前往急診，檢查有結膜炎以及喉嚨紅腫，診斷為MIS-C安排住院，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，目前病況有改善。

另外，3歲男童也沒有慢性病史，6/19確診，8/11開始有高燒、腹痛、紅眼以及活力、食慾下降的症狀，於8/12就醫，當時門診醫師懷疑MIS-C，便轉介急診安排住院檢查，發現有結膜炎、草莓舌和喉嚨紅腫，住院給予免疫球蛋白等藥物治療後，病況已改善。羅一鈞表示，「這2例MIS-C都沒有接種過新冠疫苗。」

目前國內主要因Omicron BA.2疫情而累計的MIS-C個案為100例，其中有62位是5歲以下，38位是6-12歲，所以5歲以下幼兒已超過6成，佔MIS-C最大宗。羅一鈞說，MIS-C當中只有19例打過一劑或以上的疫苗，其他的81例都是沒有接種過疫苗的族群，「呼籲家長帶小朋友接種疫苗，預防下一波疫情可能再造成更多的染疫引起重症或MIS-C個案。」

因應下波疫情　快篩陽確診務必經「醫師確診、通報」

為了因應下一波即將到來的BA.5疫情，羅一鈞提醒，若在這一波或下一波疫情，因出現症狀或接觸史而自行快篩陽性者，「目前仍適用快篩陽性、經醫師診斷判定為確診，就可以進行通報與開藥流程。」可先掃QRcode進入專網（如下圖），可查詢各縣市提供快篩陽性可遠距或實地就醫的院所名單，也有連結到各縣市政府衛生局的網站。

羅一鈞說明，當完成快篩陽性預約或看診，如果和醫師達成共識，則由醫師完成確診跟通報的程序，作為後續確診者收到自主回報疫調等，「不過最主要是，經過醫師看診後，可評估是否適合使用抗病毒藥物，如果有相關症狀，也可開立一些症狀治療的藥物。」後續也可提供送藥到府的服務。「若醫病之間無法達成共識，例如醫師認為快篩結果很淡，不符合可以下診斷的條件，或是對快篩執行日期、是否為本人等相關疑慮等，可再安排後續PCR採檢。」

沒經醫師診斷確診　無法申請保險金！

1922陸續也接獲民眾詢問，為何快篩陽性確診，卻無法請領保險金？羅一鈞也提醒，「這是因為沒有經由醫師確診並完成通報程序，因此沒有留有紀錄，當然就沒有後續提供診斷書，或確診證明等文件予保險公司，因此『快篩陽後經過醫師診斷確診』，很重要。」



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54842

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

BA.5感染前兆恐「聲音沙啞」？ 羅一鈞釋疑：非主症狀

腹痛、胸悶又想吐　小心「急性膽囊炎」上身

艾成墜樓身亡！ 憂鬱症是自殺警訊？ 身邊親友出現「3大跡象」要警覺

患過腎結石，五年內有30%機率會再復發！　營養師：這樣吃，可預防復發

我是廣告 請繼續往下閱讀