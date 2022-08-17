無聲殺手泌尿上皮細胞癌上身　微創手術成功切除腎臟腫瘤

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陳先生病史豐富，除長期洗腎、有肝硬化外，也曾接受脾臟切除，且做過心臟繞道手術。羅東博愛醫院泌尿外科林弋筑醫師表示，此次執行手術的困難點在於：一、因為長期洗腎，病人組織較脆弱且容易出血，術中出血量不易控制；二、過往的手術病史讓組織產生沾黏，且電腦斷層顯示脾臟手術後殘留之部分：脾臟位於左側腎臟前方，且側枝血管豐富，會造成手術視野不佳及增加出血的風險；三、病人曾做過心臟繞道手術，經心臟內科評估為高手術風險，術中必須密切觀查生命徵象，也須避免手術時間過長；綜合這些因素，使手術難度極高。
腹腔鏡手術傷口小 恢復速度較快
手術中，林弋筑醫師與洪巨軒醫師仔細剝離沾黏組織、避開微細血管、在不傷害其他器官的狀況下，切除位於後腹腔的腎臟及輸尿管，順利完成手術。陳先生術後於加護病房觀察一天後，即轉到一般病房，第二天即可由口進食。腹腔鏡的手術傷口較傳統手術小，術後的恢復良好，陳先生不到一周就辦理出院，回診時，手術傷口已大致復原。
泌尿上皮細胞癌 無症狀、常見無痛血尿
林弋筑醫師表示，腎臟內惡性腫瘤多為泌尿上皮細胞癌，此類癌症初期並無明顯症狀，最常見的症狀是無痛性血尿。風險因子為抽菸、經常接觸化學染劑、飲用含砷地下水或服用含有馬兜鈴酸中藥。標準治療方式為切除患側的腎臟與輸尿管，近年來多以腹腔鏡手術方式進行，手術傷口小且恢復快。
林弋筑醫師呼籲，若有反覆性無症狀血尿，不要輕忽，應盡快至泌尿外科門診就醫，以安排完整的檢查及妥善的治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54808
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