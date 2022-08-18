地震、事故、災難頻傳？看花蓮慈濟醫院如何守護花東

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癌症竟然可以用「當歸」作為標靶藥物治療？花蓮慈濟醫學中心院長林欣榮率領團隊，自2001年起，遵循國科會腳步，願從「中草藥當中找新藥」，林欣榮院長表示，也就是在中草藥當中，去找出植物細胞當中天然存有的小分子化學成分，並製成藥物，而團隊在「當歸」裡，萃取出小分子正丁烯基苯酞(z-BP)，並合成出一個純度高達99％的藥物。
而z-BP小分子主要作用在人體中的樞紐基因，可維持全身細胞恆定。林欣榮院長表示，「當細胞癌化，並造成細胞分裂，就會形成腫瘤，而樞紐基因就會負責將癌細胞拉回中道；若是細胞啟動凋亡機制，樞紐基因也會將其拉回，讓細胞不要凋亡，以中醫角度來說，有扶正祛邪的效果。」中草藥是老天爺的智慧，能維持人體細胞恆定，醫療團隊再用西方醫學的方式，合成藥物。
林欣榮院長指出，臨床上曾以這款新藥治療20例腦癌患者，將藥物貼片植入腦切面後，藥物會釋放進入腦組織殺死癌細胞，一個月後就發現腦瘤已清除，而患者正常的腦細胞並未受到影響，手術隔天一樣可以算數、走動、唱歌。這款新藥更於2021年榮獲國家新創獎，未來甚至準備應用於沉默殺手—胰臟癌的治療。倘若細胞啟動凋亡機制，則會造成失智症、巴金森氏症、漸凍人等，林欣榮院長表示，使用這款新藥治療，則可保護神經，加快新陳代謝並清除不正常物質，讓凋亡細胞又恢復正常。
兩起重大災難 花蓮慈濟醫學中心如何應對？
2018年2月6日晚間，花蓮發生震度7級大地震，造成統帥大飯店、雲翠大樓等大樓倒塌。林欣榮院長回憶災難當晚，「地震後大量傷患湧進，立即進行檢傷分類。」他直呼身為花蓮慈濟醫學中心的院長很榮幸，因為證嚴上人教得好，院內醫護人員都很有意識且慈悲為懷，在還沒收到醫院徵召的訊息時，自主拋下所有行程、甚至有的同仁在夜半驚醒，立刻衝回醫院支援，全力救治傷患，這股精神令人動容。
第一時間林欣榮也馬上換上醫師袍、趕往醫院，看見值班同仁們坐鎮急診室，他也接下指揮官要務，將開刀房、加護病房的空間都清出來，希望能在黃金救援時間內搶救生命。接著，還有許多受災民眾落難在外，便分批加派醫護人員前往災區、暫時收容處安撫、治療災民，當晚直到天亮，醫護人員們徹夜未眠，只盼守護寶貴的生命。
2021年清明連假，則發生408次太魯閣翻覆事件，林欣榮則回憶，「現場死亡、重傷非常多，有一位年約7歲小妹妹，腦部出血、昏迷、呼吸困難且瞳孔變大，一到醫院就進開刀房，清除血塊，並插管，手術後回加護病房觀察，當時總統、副總痛都來探望，希望把小妹妹救回來，最後我們使用中西醫復健合療，搭配西藥、中藥、針灸、輔助復健的機械手腳等，不負使命的把她順利救了回來。」而楊小妹更因此許下長大後要成為醫護人員的夢想。
從前急重症患者只能靠救護車翻山越嶺到台北就醫，延誤救援時機，民眾就醫的權利也因外在因素而喪失，有的繳不起醫藥費、只能眼睜睜看著心愛的家人因無法獲得完善的醫療資源而失去珍貴生命，而在花蓮慈濟醫學中心成立後，換成醫護人員發下大願，盤山過嶺來到花蓮，成為守護花東地區民眾生命、健康的要角。
圖片提供：花蓮慈濟醫學中心
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54619
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