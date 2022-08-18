「正子掃描」結合「智慧輸液系統」　提升醫護人員和病患輻射安全

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臺大醫院核子醫學部診療科科主任鄭媚方醫師表示，核子醫學檢查是將微量放射性物質，以靜脈注射或口服方式進入人體，依照藥物不同特性會分佈到某一特定的器官，配合儀器掃描就可以觀察癌症形態、嚴重程度及範圍大小，讓臨床醫師能夠精準擬訂後續治療策略、療效評估以及預測疾病的預後情況。
鄭媚方醫師補充，為達到更精準診斷效果，核醫科目前使用的正子攝影掃描搭配放射藥劑，除了可以用來檢查癌症期別、診斷癌症及追蹤癌症有無復發外，也可以用在腦部、神經退化性疾病及心臟檢查，讓民眾能夠早期就接受正確的治療，提升治癒的機率。另外採用的特殊正子藥劑是低敏放射藥物，較不易過敏，對於腎臟功能不佳，無法接受其他對比劑檢查的患者，就可以利用這種較安全且靈敏的正子攝影掃描結合藥劑的組合來進行檢查。檢查後，建議多喝水讓藥品排出體外，並避免近距離接觸孕婦和嬰幼兒。
智慧分裝輸液系統提高安全性 降低四成輻射曝露量
鄭媚方醫師指出，過去不管患者的體重差異，提供的放射藥劑劑量都是固定的，且需要人工或手動去分裝和注射藥劑，容易造成劑量有些微差異及提高分裝和注射時醫護的輻射暴露風險。後來導入新型美國、歐盟和台灣衛生福利部食品藥物管理署通過的智慧分裝輸液系統之後，不但可以依照體重自動調配劑量，降低人工分裝的風險，而且藥劑品質更穩定，同時也讓患者及醫護人員減少輻射暴露量。根據院方研究結果，透過新型智慧分裝輸液系統可以降低約五成工作人員輻射暴露量，(1)保障醫護人員的身體健康；而國外多醫學中心(美國、歐洲和澳洲)研究結果也顯示可以降低患者40%至50%的輻射曝露量，(2)符合ALARA (As low as reasonably achievable, 可合理達到的最低水平)的輻射曝露準則。
新冠疫情逐漸趨緩 癌症患者勿耽誤黃金檢查期
鄭媚方醫師提醒，國內新冠疫情逐漸趨緩，醫院也持續有做好防護措施，對於病情進展速度較快的癌症患者，應盡快跟醫院聯繫安排適合檢查時間，千萬不要耽誤黃金檢查期，影響疾病治療進度。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54841
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