光用看的無法理解　不同運動需要不同視覺能力

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所謂「百聞不如一見」，對人類來說，視覺是獲得資訊最重要的方法。特別是在運動場上，「視覺功能」可說是左右勝負結果的重要因素。
「簡單來說，即使一樣是『看』，卻包含各式各樣『看』的功能。想要加以分類，就必須研究眼睛在每不同競賽上如何運作。美國在1978年，開始對運動視覺這個領域進行研究。而日本在1988年成立研究會，並以運動選手為對象，收集了超過3000人以上的研究資料，最終將分析項目歸納為八項。」
經過各式各樣儀器的調查結果，我們發現「特別是在需要球技的運動中，眼力好的選手中，優秀的選手也較多。」那麼，在高爾夫領域又是如何呢？「相較於桌球或足球等動態球類運動，對高爾夫來說反應速度和眼球運動能力並不重要。這些能力甚至在球場上，也可能會有反效果。也就是說，跟其他強調動態視覺功能的球類運動相比，靜態視力對高爾夫來說格外重要。一旦視力衰退，無法清楚看見遠處的目標物，距離感的判斷會比較難（立體視覺）。除此之外，由於對比感降低，對果嶺起伏和草紋判斷也會容易出錯。」
為了增進視力，許多職業選手會接受雷射手術。這也是為了能夠正確且清晰捕捉目標物體。不過，一般球友很少會為了打球而動手術，也有許多人對此感到抗拒。這種情況下，球友該留意哪些方面呢？「一般在訂製眼鏡的時候，應該都會做得比測量度數來得淺一點。因為視力只要達到0.7就非常夠用了。但為了要判斷草紋流向、正確掌握遠方目標物，如果是近視，應該要配戴度數稍深的『高爾夫專用眼鏡』為佳。只要能夠看得遠，光是這樣就能迅速獲得大量的資訊。如此一來，心情上也會比較輕鬆。」
也就是說，球友必須準備日常用和打球用的眼鏡才行。為此，確實進行視力檢
測也極為重要。
視覺是必要條件 但不是提升表現的充分條件
穩定性高的揮桿是提高表現的必備要素，避免抬頭雖然重要，但穩定性與視覺功能也有很大的關係。
「靜態視力的機能，指的是凝視某一點，形成視覺焦點的功能。但揮桿時若過度集中於球上，會因眼睛追蹤軌道的動作會影響穩定性。為了防止這一點，球友要注意瞄球時視野應擴及周遭，掌握讓揮桿軌道出現在視野裡的流動感。
這種周邊視覺的開發，會影響揮桿的穩定度。不過，周邊視覺無法以儀器測量，也沒有什麼特別的訓練方法。要提高功能，主要依靠反覆進行與經驗。」
不過，似乎並非光靠提高視覺功能，就能提升競賽能力的樣子。「視覺充其量只是必要條件，但卻不是絕對。視覺的回饋與反應時間，大多是在腦海裡完成。我們稱畫面描繪或視覺技巧。如何處理、運用來自眼睛的資訊，會決定下場表現能力的高低。透過經驗，在腦內分類資訊、接著更進一步預測後續發展的能力，就是能否成為好手的關鍵。」
靜態視力一旦衰退，其他視覺功能也可視為退化。如果是近視，應該配戴度數稍深的「高爾夫專用眼鏡」為佳。
【解說】
運動視覺研究會代表
真下一策
曾任千葉井上紀念醫院外科醫療主任、八王子綜合眼科診所院長等職位。1988年成立運動視覺研究會。曾任日本青年足球代表隊、東洋工業足球隊（現廣島三箭）、廣島東洋鯉魚等隊的球隊醫師。目前致力於日本各都道府縣醫師會、運動競賽團體進行運動視覺相關講座。
（文章授權提供／GOLF高爾夫雜誌）
資料來源：https://www.albagolf.com.tw/zh-tw/
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54781
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