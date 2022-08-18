6旬婦染疫一度命垂危！中醫介入治療後順利出院

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基隆長庚醫院院長賴旗俊表示，中醫是來自千年古老的智慧，從歷史記載可以見證「古時候某地區疫病大起，都會透過投藥控制瘟疫，而那些藥物，就是中藥。」基隆長庚醫院中醫科黃澤宏醫師表示，新冠病毒導致有些患者肺部功能受損和免疫系統失調，嚴重者甚至引發劇烈發炎反應，也就是醫學上的「細胞激素風暴（cytokine storm）」造成致命的急性呼吸窘迫症候群（ARDS），這屬於嚴重的肺部傷害，可能在感染後72小時內出現急性肺水腫，並在2-5天後出現瀰漫性肺泡損傷，引發呼吸急促、全身無力、低血壓、發紺、乾咳、發燒、神智錯亂等嚴重後遺症，甚至危及生命。
中西醫整合治療模式 是有潛力的治療方向
他說，基隆長庚醫院運用中西醫整合治療模式並進行研究，研究團隊針對2021年5月至2021年7月共93位COVID-19住院患者進行分組研究，其中29位施以中西醫整合治療，對照64位病人僅以西醫常規治療。研究結果顯示，同時接受中西醫整合治療的病人，死亡率為15.4%、痊癒率為84.6%，而對照組則分別為40%和60%，顯示中西醫整合治療模式是相當有潛力的治療方向。
中藥黃耆複方YQ1提高抗病毒能力 獲國家新創獎肯定
黃澤宏醫師解釋，為了降低新型肺炎染疫造成重症的機率，便開始探討導致患者肺部功能受損和免疫系統失調的機制。研究人員在基礎研究及動物實驗發現，傳統中藥配方可以逆轉Covid-19感染特徵，降低發炎反應並阻止細胞因素風暴的發生，進而抑制ARDS的產生。
他說，很多研究證實，小分子核糖核酸（MicroRNAs）的表現跟病毒的感染有關。研究顯示，中藥黃耆複方YQ1可藉由調控小分子核糖核酸來抑制病毒複製，促進巨噬細胞的抗病毒作用，並同時控制細胞內氧化壓力，調節細胞激素風暴。在治療急性呼吸窘迫症候群的大鼠肺損傷模型中，也展現出其有效性，實驗大鼠的動脈血氧濃度、呼吸頻率、肺部形態得到顯著改善，並且提高抗病毒的能力，而這項研究的部分成果，也獲得第十八屆國家新創獎的肯定。
長庚利用中西合療模式，改善「長新冠」症狀
Omicron傳播力較強、突破性感染機會高，傳染力又更高。但隨著病毒的不斷變異，BA.4、BA.5已出現，可能造成另一波住院病患，黃澤宏醫師希望能運用中西醫整合治療，以有效減少重症之死亡率。隨著疫情漸緩及疫苗接種普及，新冠病毒感染導致ARDS的病患減少，但卻有不少感染新冠病毒病患在確診一年後，仍出現疲勞感、呼吸困難、睡眠障礙等長新冠症狀（Long-Covid）。
黃澤宏醫師表示，目前對於感染後造成長新冠症狀的機轉仍不明確，有研究亦懷疑與細胞激素暴所導致的肺部傷害有關，中西醫整合治療模式將成為今後重要的治療手段，提供病患改善的希望。至於，中藥是否能有機會能避免MIS-C？對此，賴旗俊院長表示，針對MIS-C目前仍在研究階段，長庚醫院擁有豐沛的中醫資源與專業，將持續進行相關研究，追蹤觀察臨床療效，期對長新冠後遺症的治療提供心力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54844
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