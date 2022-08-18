解隔大吃美食卻聞腐臭味？　中藥針灸診治助恢復

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台南市立醫院中醫部李嘉安醫師表示，根據中央流行疫情中心統計，超過99%的個案為輕症或無症狀。發燒頭痛、鼻塞流鼻水、喉嚨痛癢、咳嗽、肌肉痠痛、食慾不振等輕症，通常在隔離7天期滿後逐漸緩解。然而，新冠肺炎輕症因與感冒極為相似，往往容易輕忽染疫後對身心狀況帶來的影響。
個人化治療 降低身體正氣損害
李嘉安醫師表示，在恢復期的患者病毒量雖已降低，但身體的正氣卻也受到損傷，且心理與生理狀況互相影響，需依據患者整體身心狀況給予個人化治療。有的患者個性本就拘謹，恢復期也出現焦慮、失眠之精神症狀，以柴胡加龍骨牡蠣湯、百合、柏子仁，並針刺四神聰穴、百會穴，治療後不僅能入睡，整個人也會跟著輕鬆起來。
解隔後不可大意 需飲食有節、不妄勞作
中醫極為重視疾病後期的康復療養，核心概念十分簡單，正氣不足則百病由生，強調飲食有節，起居有常，不妄勞作。李嘉安醫師提醒，輕症患者解隔後仍不可大意，應給予身心一段修復時間，避免暴飲暴食、熬夜勞累。
此外，如有呼吸困難、喘促胸悶、嗅味覺異常、認知障礙、焦慮不安、記憶力及注意力減退、睡眠障礙等身體與心理健康問題，可至中醫門診藉由針灸中藥治療，加速度過恢復期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54815
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