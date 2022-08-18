觸診不再霧煞煞！　新解剖區「骨盆區」助醫診斷

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臺北市立聯合醫院忠孝院區婦產科醫師歐名哲提出，婦女常有骨盤腔疾病，卻無法經由觸診確認疼痛器官位置，是婦科醫學上一大難題。新腹部表面解剖區「骨盤區」則可經由觸診，藉由分辨疼痛處，區分骨盤腔疾病和非骨盤腔疾病，可以幫助醫師經由簡單的觸診來解決迷惑。
世界知名教科書Rosen急診醫學作者Rosen Peter也提及，認為是有用的新發現；同時急診大師Michael Witting也於新出版的SCI文章（作者歐名哲等）中提到對於疾病診斷的肯定。
隔離方法分割「骨盤腔」 突破解剖學限制！
歐名哲提到，傳統上因腹部器官彼此相近及內臟神經分散傳達，而無法在解剖學設立骨盤腔於腹部表面的專屬區域，他與其它作者使用隔離方法分割骨盤腔於腹部表面位置，使骨盤腔疼痛侷限於新解剖區-骨盤區（pelvic area），非骨盤腔（non-pelvic area）疼痛侷限於非骨盤區，從而明確地分辨骨盤腔疾病和非骨盤腔疾病，因此突破解剖學的限制，而成立新解剖區-骨盤區（pelvic area）（Ou MC area,歐名哲區）。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54816
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