房市／10年人口增2成！仁武這重劃區吸首購

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信義房屋繼去年底於仁武區開幕首家分店後，仁武重劃店也於8月份正式開幕為地區民眾服務，以八德重劃區為主要服務商圈。店長王韋翔表示，過去仁武區多透天產品，八德重劃區開始發展後，大樓產品漸增，目前區段約有17棟成屋社區，屋齡普遍落在10年以內，生活機能也愈趨成熟，包括露易莎、健身工廠等，都將陸續進駐，可以看出人口的確在增加，且不乏年輕族群移入。
王韋翔指出，八德重劃區最大優勢在於交通機能，銜接左營、三民等高雄市蛋黃區，可接國道10號，或由鼎山交流道接國道1號，車程至左營高鐵站也僅約10分鐘；此外，仁武產業園區今年初正式動工，全部完成招商後，預計每年可創造超過200億產值、提供逾6000個就業機會，加上台積電進駐北高雄的話題，使區段發展潛力也備受看好。
王韋翔表示，目前八德重劃區預售大樓成交單價落在27至28萬，成屋則約25萬左右，以主力產品2房含車位物件來說，總價約落在700至900萬，雖然較過去有顯著漲幅，但仍相對高雄市區能夠負擔，因而吸引首購族或周邊工作的族群買進；透天部分也仍有一定的客群喜愛，包括在地人或受長輩支持購屋的首購族，屋齡10至20年的物件，總價約落在1000至2000萬之間。