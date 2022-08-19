因應台海緊繃！學界：回顧當年危機　制定金融戰略

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然而，儘管1996年時台灣還有高達1000多億美元的外匯存底，但不到兩個月，竟然就用掉兩百多億美元，可見巿場拋售新台幣的情況有多嚴重。
匯率與利率 央行進退有據
時任央行經研處處長的李勝彥認為，央行不能死守1個數字，便對已故的央行前總裁許遠東直諫，「國際金融大鱷緊盯的，不是新台幣匯率，而是外匯存底，若央行為了救匯率而耗盡外匯存底，反而更容易被狙擊。」
經過一夜斟酌，許遠東決定放手，讓新台幣兌美元貶值，到1997年時最低貶至36。外界自然掀起批評聲浪，但隨著兩岸關係緩和、經濟穩定，輿論也就逐漸平靜下來。「由此可知，局勢再緊急，政策也還是要保持彈性。」
不過，雖然匯率放手，央行卻沒有刻意拉高利率。李勝彥指出，亞洲金融風暴時，亞洲各國刻意拉高利率，進行資本管制，嚴防資金外逃，因此也有人認為台幣利率要拉高，「但我反而認為應保持流動性，因此加強監理那些不配合央行穩定金融政策、亂拆台幣利率、炒匯的外商銀行。」
走向國際 別跟中國靠太近
歷史殷鑑在前，以往總是避談政治的金融領域，面對這次更嚴峻的地緣政治衝突，也不能再小覷國際政治的重要性。特別是美中之間以民主／專制相互叫戰、分據山頭後，台灣金融唯有愈國際化、獲取更多友誼支持，才能愈安全。
今（2022）年3月，央行副總裁陳南光於論壇上，就以俄烏戰爭為例，指出各國金融貿易角力已進入「超限戰」，「央行作為銀行的銀行，是維持本國金融穩定最重要的官方機構，在面對金融危機時，是金融體系流動性的最後提供者，」因此央行的外匯準備應更多樣化、分散儲存於更多不同的金融機構，並利用外匯存底投資於未來金融的戰略準備。
8月8日，中研院發布《台灣貨幣金融改革政策建議書》，亦呼籲台灣應該效法美國聯準會建立前瞻性指引，央行也應提升獨立性並公布匯率干預資料等。李勝彥說得直接，「簡言之就是靠近美國。」他分析，二戰後美國一強獨大，但中國崛起後打破這個局勢，「但我認為以美國為主的民主國家還是會持續領導世界進步，而蕞爾小島台灣的立身之道，只能跟著民主大國走。」
根據國際貨幣基金組織（IMF）數據，美元占全球央行外匯存底仍高達58.87%，其次為歐元、日圓、英鎊，人民幣現居第5位，但占比僅2.87%。因此李勝彥認為，台灣仍須緊貼美國貨幣政策和經濟基本面，如果刻意偏離，就會導致台美利差擴大，引發資金外逃。
「推翻蘇維埃帝制的蘇聯共產黨領袖列寧曾說，摧毀資本主義的最佳手段是讓貨幣貶值，只要持續性的通貨膨脹，讓人民資產貶值，就能重挫民眾的安全感以及對政府制度的信心，自然激起民眾反資本主義的聲浪，」李勝彥認為，央行對待通膨的態度一定要明確，配合經濟基本面，就能穩定人民信心。
此外，還要提供產業界充分的國際金融資訊。過去台商大舉西進，但如今他認為有必要對業者訴求李登輝時期的「戒急用忍」，否則對中國曝險過高，對台灣產業與金融體系並非好事。