台廠爭相插旗電動3輪車　跨界攜手力拚豐田、本田

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物流最後1哩路 靠它解決
物流業的配送工具正悄悄改變中！國內兩大電動3輪車品牌—宏佳騰和威剛科技旗下電動3輪車品牌威速登，今年都有許多案子陸續進行中，突然變得忙碌起來，令外界好奇，為何眼下電動3輪車會變得如此夯？
「因為關注全球綠能趨勢、ESG（環境保護、社會責任、公司治理），電動車取代燃油車已是大勢所趨，而AI（人工智慧）智能物流興起，剛好可以解決物流業最棘手的最後1哩路配送問題，所以我們決定投入。」威剛董事長陳立白分享威速登的成立起源，也清楚揭露當前電動3輪車興起的背後關鍵原因。
原來，電商的風起雲湧，迅速帶動著物流的需求水漲船高；但相對的，也讓物流業者逐漸面臨高碳排量而影響ESG、物流士缺口持續擴大、大規模的車隊也增加管理的難度等困境。但困境中總帶來新機會，也開闢出電動3輪車這塊新藍海市場。
2021年時，宏佳騰、威速登先後推出旗下首款電動3輪車，其中兩家品牌公司更跨界合作，由威速登主導電動3輪車的設計、威剛的新事業體—威剛動力開發最核心的零組件馬達與車體控制器（VCU）、宏佳騰負責打造車體、威潤負責車隊管理的車用衛星定位監控器開發、Gogoro（睿能創意）則負責換電系統，共同推出全台第1款的大型電動3輪車，宛如1個電動3輪車小聯盟。
「我們產品設計出來之後，好幾家物流業的老闆都跟我們說：『我們等你們這台等很久了』。」陳立白引以為傲地笑說，威速登的1台電動3輪車容積可達800公升、載重量可達200公斤，相當於8~10輛電動機車；此外，符合歐盟L5e-B法規對於轉向性能與轉彎能力要求，迴轉半徑僅有2.5米，可以更靈活地穿梭在大街小巷。
今年，嘉里大榮物流車隊就正式導入威速登電動3輪車，開國內物流業之先河；接下來，還將規畫在旗下科學城物流負責的南科與竹科，都陸續配送電動3輪車，專門配送科學園區內的產品。「要解決當前物流的困境，最好的方式就是採購電動3輪車。」嘉里大榮物流董座沈宗桂很肯定地表示，6都的人口密集、電商發達、跨境貨件繁多，但交通容易阻塞，而且都會區大貨車停車困難，無形中降低配送效率。
嘉里大榮採購 帶來新商機
沈宗桂認為，物流業導入電動3輪車將具備5大好處：一是電動3輪車大街小巷無孔不入，它比機車行駛更安全，不容易翻車，且載貨量更多；其二是以前燃油貨車停在大樓門口經常會被開罰單，但是電動3輪車依法屬於機車，暫停時可以不必被開罰單，降低營運成本；第3是現在全世界企業面臨最大的挑戰就是缺工，未來只要有機車駕照都可以駕駛電動3輪車，不必非要聘雇考取職業小客車或大客車駕照的物流士，有利於縮小當前物流士的缺口。
第4，電動3輪車零碳排、零汙染、零噪音，無論進入小巷或社區，都不會擾民；第5，透過軟硬體整合的平台可以實現智能派遣車隊，提高車輛派遣效率。「我跟中華電信在研究雲端，可以控制車輛的動態，如車輛每天跑的公里數，以及收集與配送貨物多少，都可以在資訊流彰顯。」沈宗桂指出，未來可藉此更有效管理車隊，甚至落實激勵獎金制度。
電動3輪車解決物流業最後1哩路的配送問題，也帶來全新商機，包括本田（Honda）、豐田（Toyota）、Bluetechno等各國業者都競相插旗，台灣廠商也不例外，不僅看國內市場，更要放眼國際。
本田是最早在日本經營燃油3輪車的廠商，用於果菜市場與外送業者，但如今也已推出電動3輪車積極搶市。「在日本宅配需求愈來愈大，我們並沒有擴大客戶群，但是客戶本身的規模是一直在擴大。」1位經營日本電動3輪車的台商告訴我們，日本電動3輪車的需求仍在持續擴大，吸引愈來愈多廠商進駐。
打世界盃 瞄準歐洲、東協
根據市調機構Allied Market Research估計，全球電動3輪車市場產值從2020年6.77億美元，2030年將攀升至11億美元，年複合成長率達5.3%。「電動3輪車在全球，是1個還沒有完全開發的市場，威剛現在已經跑在前面了，未來可以做技術輸出的角色。」陳立白胸有成竹地指出，以歐洲為例，是電動3輪車很大的市場，但是當地並沒有出現很厲害的電動3輪車製造商，預期未來還是需要來亞洲尋求合作夥伴與技術。
「相比於主流、競爭激烈的機車市場，3輪車還算是特殊需求的領域，並不是現今大廠所關注的市場，適合規模還不大的宏佳騰提早卡位布局。」宏佳騰董事長鍾杰霖不諱言，宏佳騰自有機車品牌在歐美市場發展多年後，下1個電動3輪車市場也將瞄準歐洲；此外，宏佳騰在台灣之外，也於越南設立海外生產基地，未來東協也是下1個要經營的戰場。
「現在沒有辦法單打獨鬥，都是要用打群架來打國際盃，因此宏佳騰也與Gogoro聯盟。」鍾杰霖不諱言，放眼海外市場，台商不只是要策略結盟打世界盃；還要配合各國自製率，尋找當地有力的合作夥伴一起結盟，才有機會加快搶占市場先機。