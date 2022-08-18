2023年啟用「咖啡因紅黃綠燈」！　醫：聰明計算安心吃

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺中慈濟醫院家醫科醫師李宜軒說明，咖啡因是一種能刺激中樞神經的興奮劑，醫學臨床較常用於複方配藥治療頭痛；過量使用會引發心悸、頭痛、焦慮、失眠、頻尿等症狀。李宜軒表示，長期大量使用會有依賴成癮風險，不宜突然停用，以避免戒斷症狀，但適量攝取，對身體還是有好處，若有相關疑慮建議就醫諮詢。
減少鈣與鐵吸收 青少年應避免攝取
國健署建議，成人每天咖啡因攝取量應不超過300毫克、孕婦不超過200毫克。臺中慈濟醫院營養師顏慧菁補充，咖啡因會減少鈣與鐵的吸收，建議尚在發育中的青少年及孩童應少量甚至避免攝取，以免影響生長。
市售飲品多留意 檢視咖啡因含量標示
不少人為了考試或工作，購買市售能量飲料提神，卻忽略能量飲能提神的關鍵成份就是「咖啡因」。李宜軒提醒，每日的咖啡因攝取量，不能只參考現調飲品的紅黃綠燈，還要注意包裝飲品上的咖啡因含量標示，如能量飲、可樂都是常被忽略的咖啡因飲品；生活中還有許多食品含有咖啡因卻不在食藥署標示規範內，如巧克力、咖啡相關製品及止痛藥。
含咖啡因食品、飲品 避免與藥物交互食用
李宜軒說，含咖啡因食品、飲品與藥物應避免交互食用，以免攝取過量咖啡因造成不適。咖啡因與部份藥物會產生交互作用，會抑制身體吸收口服甲狀腺素，易有藥物濃度不足風險；含麻黃鹼的感冒藥與咖啡因同時服用，也會過度刺激中樞神經造成亢奮；鎮定安眠類藥物則與咖啡因相互抵制，建議服藥前停看聽，先諮詢醫師或藥師，才能享受咖啡因，讓健康無礙。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54817
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw