COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

學生苦！上學比上班還早　這「7大營養素」助回神

學生苦！上學比上班還早　這「7大營養素」助回神
學生苦！上學比上班還早　這「7大營養素」助回神

健康醫療網

2022-08-18 21:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】學生難當，現在普遍到校時間為7點30分至7點50分，若住得稍遠一點，有些學生甚至比許多上班族還早起床！學生為求睡眠充足，成功向教育部爭取延後到校時間，按照8月實施的新制，每週至少4天，可以由學生自主規劃第一節上課前的時間，不再需要被強迫早自習考試或上課。但有些學生，為了衝刺課業，會犧牲睡眠時間熬夜唸書，除了加強睡眠品質與時間外，日常補充營養也成為提升學習力的關鍵。營養師何埻安說明，若想提振精神，一定要有均衡的營養並攝取充足熱量，更提出了以下有助提升精神以及專注力的7大營養素。

我是廣告 請繼續往下閱讀
1. 蛋白質：尤其在早餐攝取足夠蛋白質能有效提升專注力！例如雞蛋、豆漿、里肌肉片都是優良蛋白質來源。

2. 維生素B群：維持正常新陳代謝，使身體機能正常運轉，缺乏者容易有精神不繼的情況。建議從未精緻的穀類如地瓜、麥片，或是未加工的優質的蛋白

質如豬肉、魚肉攝取。

3. 鐵質：缺鐵就容易造成缺氧，造成疲勞、專注力不足。豬肉、牛肉、豬肝都鐵質良好的來源。

4. Omega 3 脂肪酸：常聽見的有EPA及DHA，他們屬於必需脂肪酸是需要靠食物中才能獲取，若是缺乏可容易導致注意力不集中及記憶力衰退的情況，

建議可由鮭魚、沙丁魚、鯖魚當中獲取。

5. 鎂：鎂與我們的情緒及能量代謝有關，若缺乏易造成疲勞、精神混亂、煩躁不安。建議可以補充深綠色蔬菜、未精緻的穀類、堅果中獲取鎂。

6. 卵磷脂：卵磷脂為大腦神經傳導物質「乙醯膽鹼」的主要原料，能讓大腦訊息及神經傳遞更順暢，並能提升記憶能力及專注力。建議可以補充蛋黃及黃

豆。

7. 益生質及益生菌：越來越多研究提及腸腦軸的重要性，腸道健康與思緒、專注力有著密不可分的關係，腸道菌相不佳除了腸道問題外也很容易造成腦霧

、精神不佳的情況，所以不可以忽視腸道健康，建議補充豐富蔬果後再給予好菌，例如優格及發酵過的泡菜，調整整體腸道環境。

基本上均衡飲食、作息規律是維持健康的不二法門，但處在發育期與課業壓力之間，很難面面俱到，提醒家長與學生，適時補充攝取不足的營養，假日多出門運動、曬太陽，也能幫助放鬆身心，讓學習成果加倍。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54831

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

登革熱再現！台中業務員5度就醫確診　今年國內本土首例

選錯尺寸當心提早當爸媽　保險套你用對了嗎？

2023年啟用「咖啡因紅黃綠燈」！　醫：聰明計算安心吃

本土+23088　羅一鈞：出現首起Omicron BA.4「家庭群聚」

我是廣告 請繼續往下閱讀