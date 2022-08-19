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35歲男對啪啪失去興致　入院檢查驚爆「睪酮水平低下等同80歲阿北」

35歲男對啪啪失去興致　入院檢查驚爆「睪酮水平低下等同80歲阿北」
35歲男對啪啪失去興致　入院檢查驚爆「睪酮水平低下等同80歲阿北」

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-19 09:30:44

35歲的健壯運動員阿拉姆（Saad Alam），在近期變得莫名疲憊。他原先會固定去健身房，但近期開始覺得身體變差、力不從心，甚至出現短期記憶力下降的症狀，甚至難以專注於簡單的任務，感覺自己的腦袋退化了。最重要的是——他居然對愛愛提不起興致，這讓他感覺非常不對勁。在接受長達六個月的就診和測試後，醫生得出一個驚駭的結論——阿拉姆的睪酮水平太低了，簡直和80歲的阿北一樣低，因此才會出現記性變差、性慾變低等症狀。

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▲ 運動員阿拉姆發現自己「雄風不再」，入院檢查後確診低睾酮。（示意圖／Pixabay）

根據外媒Insider報導，阿拉姆是個生活規律健康的35歲運動員，他第一次感覺自己的身體有問題，是在他開始出現失眠、精力下降的症狀。他總是精神不振，與人交談時一反常態地感到不耐煩。定時運動的他，體力也下降了，甚至沒有心思去碰他最愛的籃球。

阿拉姆以爲是目前的生活方式還不夠健康，於是增加睡眠時間、給身體補充更多的蛋白質和營養補充劑，但身體狀況卻沒有進步。經過一年後，阿拉姆感覺身體明顯變差，甚至對愛愛失去興致。 「失去男性雄風」讓他陷入深刻的自我懷疑，於是開始求醫。前後花了六個月的時間，才得到準確的診斷。

 

睪酮低的原因是什麽？

男性的睪酮水平通常在30歲以後，就會以每年1%的趨勢逐年下降。低睪酮可能由一系列健康問題引起的，包括受傷、藥物、酗酒、肥胖、衰老、使用類固醇、雌激素過高和炎症。運動醫學專家米爾金博士（Dr. Gabe Mirkin），若男士出現性慾下降、異常疲勞、健忘和腦霧等症狀，都有可能是低睪酮，需要接受檢測。

Pixabay
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▲ 性慾下降、疲勞、健忘、腦霧，都有可能是低睾酮的症狀。（示意圖／Pixabay）

睪酮低如何診斷與治療？

根據美國泌尿外科協會的說法，血液中睪酮水平低於300納克/分升（ng/dL）、伴有症狀的患者，被定義為低睪酮。醫生通常在早晨睾酮水平最高的時候，通過檢測血液中的激素含量，以診斷低睪酮。

阿拉姆接受睪酮治療後， 開始服用一種生育藥物，並在治療後期轉換爲每週服用少量的睪酮。在治療過程中，他逐漸重獲自信，找到昔日對生活的熱情。

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