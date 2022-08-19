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水果發霉了可不可以切掉再吃？　醫喊：快扔掉！有這種霉菌還會致癌

水果發霉了可不可以切掉再吃？　醫喊：快扔掉！有這種霉菌還會致癌
水果發霉了可不可以切掉再吃？　醫喊：快扔掉！有這種霉菌還會致癌

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-19 10:00:43

放在冰箱裡的水果，有一小部分發霉了？很多人因為捨不得，覺得切掉發霉的部分，還可以吃。毒物醫學家招名威教授表示，「水果發霉，一定要扔掉！」

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水果內含一種物質叫有機酸，能夠減少細菌的繁殖，由於水果的有機酸比例比蔬菜高，所以通常保鮮時間比較長，但是若是發霉了，無論是何種顏色的黴菌，都建議立馬扔掉。覺得「捨不得」是很危險的，特別是對於老人、幼童和孕婦等弱勢族群，以及免疫力低下的人群，健康飲食的基本原則就是「不要吃腐爛或發霉的食物」。

 

既使是富含豐富維生素的蘋果、橘子、小黃瓜、胡蘿葡、十字花科蔬菜等，只要發霉了，都不能再食用。吃的太多容易飽，還會造成腸胃道負擔，導致腹瀉；長期食用還可能導致腸胃道疾病。

 

另外，堅果類、玉米類食物發霉的話需要特別注意，裏面可能會含有黃麴霉菌。黃麴霉菌能產生一級致癌物——黃麴毒素，吃下肚就會累積在肝臟裏，很難排出，累積一定劑量的話就會引發肝癌的風險。

 不過，招名威教授提醒，大家不需要過度恐慌，買菜時仔細觀察堅果或玉米的外在沒有發霉、堅果的殼是不是緊閉的、保存期到什麼時候，沒問題都可以安全食用。

翻攝自Unsplash
翻攝自Unsplash
不過，還有一種食物是一發霉，就絕不能吃的——麵包。如果看到麵包上出現黑色、橘黃色或黃色的發霉斑塊，這種黴菌的菌絲比較長，即使切掉一部分，肉眼也無法確定黴菌是否已經遍佈整個麵包了，所以一看到發霉就必須扔掉！

 

最後，招名威教授建議，霉菌種類繁多，而且都會滋生毒素，對人體大多無益。看到發霉的食物，的確可以將發霉部分去除再吃，但是要注意——肉眼看不見的地方可能仍存在毒素！所以，保險起見，不要捨不得，還是直接扔掉最後好。

本文經 招名威教授 毒理威廉 授權報導

 

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