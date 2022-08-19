鼓勵類風濕性關節炎病友積極治療　北榮診間變裝emoji創意展

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過去，類風濕性關節炎多以類固醇搭配免疫抑制劑為主要治療。所幸近年醫藥科技快速發展，新型藥物如生物製劑、小分子口服標靶藥物相繼問世，給予醫師更多彈性來靈活規劃治療策略。陳明翰主任指出，生物製劑是以活體細胞製作抗體或結合性蛋白，再透過針劑注入患者體內；小分子口服標靶藥物則是以口服形式為主，協助提升患者治療方便性，兩者都能協助從發炎反應下游端著手治療，中和患者體內發炎情形，在維持療效同時，舒緩藥物可能出現的副作用問題。
患者清楚敘述主觀感受 為追求治療達標重要環節
如同糖尿病等慢性疾病，類風濕性關節炎也需長期用藥控制，在治療時同樣會設定治療目標。陳明翰主任說明，國際間通用之追蹤診斷標準—疾病活動指數28（disease activity score by 28 joints, DAS28），藉由評估類風濕性關節炎患者全身特定28個關節的腫痛情形、抽血檢驗出的紅血球沉降速率及患者自述健康狀態，取得一數值，而後再套入公式計算。一般而言，若經治療後患者數值維持在2.6以下，即視為控制良好。
然而，對於許多患者而言，要在每次回診追蹤時，確切描述自身身體感受並非易事，財團法人風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟現推出「一分鐘微笑量表」，提供患者簡易、方便的方式評估自身狀況。陳明翰主任強調，類風濕性關節炎要獲妥善控制，除了醫師觸診與觀察關節腫脹程度外，患者是否了解自身疾病概況，並於回診時告知主觀感受，也是確認藥物適不適合或劑量有無需要調整的重要環節。
北榮推類風濕性關節炎診間展覽 打造友善就醫空間
在與類風濕性關節炎長期抗戰的過程中，醫院扮演相當關鍵的角色。臺北榮民總醫院近日於過敏免疫風濕科候診區，設置大面活潑有趣又富有衛教意義的「類風濕性關節炎，你『類』了嗎？」資訊牆，協助加深患者疾病認知。除此之外，也透過活潑亮眼的展覽設計，推翻了過去大眾對於醫院的生硬印象，打造出讓患者更能舒適就醫的友善空間。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54853
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