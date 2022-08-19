疫情嚴重影響心理健康　研究：非常時期更需保有休閒活動

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國立屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興表示，在疫情期間民眾休閒活動選擇大多轉向閱讀或戶外活動為主，在台灣特別是登山、露營的比例大幅提升，不過整體而言身體活動量仍下降不少，恐會影響自身情緒，因在運動時會產生腦內啡、多巴胺等物質，讓心情產生愉悅的感覺；同時運動需要專注，能暫時拋開負向情緒，也因改變生活型態而減少負向思考的時間。
保持休閒活動參與 有助心理健康正向發展
董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君表示，多項研究指出，從事休閒活動能緩解壓力、降低憂鬱和焦慮、提升幸福感。然而，當面臨重大壓力事件，如考試、工作挫折、情感或發生災難、意外，像是經歷兩年多的新冠肺炎疫情，很可能會影響我們參與休閒活動的動機、減少紓壓管道。有句話說「平常心，心常平」意指讓心保持在平靜的狀態，能以不變應萬變。上述研究結果正如這句話，面臨不確定的未知與變化，愈需保持休閒活動的參與，也是一種促進心理健康的保護力。
重拾參與動機 可從2方面著手
戴怡君主任建議，若因故喪失或中斷了休閒活動，要重拾參與動機，可從兩個方面著手：1、找伴-找能激勵自己或與自己有相同興趣的人，請對方分享經驗，聊聊感受，或是約定一起做；2、Reset-縮小或換個目標方式，重新建立維持休閒活動的習慣，如失去寫日記的動機，可改為用幾句話或圖像記錄，或應用可做心情紀錄的APP。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54823
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