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特企／排隊也值得！手搖店現萃比賽茶　網：這款茶真的猛

▲原PO好奇表示是什麼飲品讓大家排起了隊，喝過之後的他超推薦大家點無糖。（圖／翻攝Dcard文章）
▲原PO好奇表示是什麼飲品讓大家排起了隊，喝過之後的他超推薦大家點無糖。（圖／翻攝Dcard文章）

本報訊

2022-08-19 13:29:13

炎炎夏日來一杯手搖飲是最消暑解渴的方式之一，近日就有一位網友因看見COMEBUY現場門市的購買排隊人龍後，出於好奇，決定也來買一杯他們新推出的「極萃烏龍比賽茶」，看看到底是出自什麼魅力，讓大家願意排隊等待。

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到底是哪杯飲品讓大家願意在炎熱的天氣下排隊，就為了喝上一口? 一篇來自Dcard的熱門討論文章就以「評比排隊飲料店限量比賽茶」為題，向大家分享COMEBUY本次推出的新品比賽茶喝起來是什麼感受。

對於愛喝原味茶的原PO，更是一次買了兩杯，分別喝了「無糖」及「微糖」為大家進行評測介紹，除了認為飲品新包裝很有質感外，品茗後的他表示：這杯比賽烏龍茶喝起來有「自然的茶香回饋」，口感上甚至「不澀還會淡淡的回甘」。

文章一出馬上吸引了網友加入討論，也喝過這杯比賽茶的網友紛紛表示：「顛覆了我對手搖店純茶的認知」、「COMEBUY現場沖泡茶真的能聞到茶香」、「就算要騎車20分鐘去買也值得」...

此文甚至吸引到店員出面分享：「這次的極萃烏龍跟上次的冬片都是使用比賽茶，很少飲料店能做到現場沖泡，把茶香都保留了下來」、「這波真的很熱賣，自己也覺得好喝」。

而從COMEBUY官方粉絲團的介紹可以得知，台灣一年四季都會產出好茶，品牌本次在新品上所使用的茶，除了嚴選自5月才剛比完賽的高品質得獎春茶外，更以獨家的現萃技術，將好茶完整的茶香及風味展現出來。

其他網友在看過原PO的介紹後也表示：「一直都很喜歡康拜的現泡茶，覺得特別新鮮」、「一杯得獎的好茶只要50元真的很便宜，我爸的茶一斤都好幾千塊XD」、「希望原PO發完這篇後不會被大家買完，請大家手下留情」。

今年夏天喜愛喝手搖飲、喜愛品茗的朋友們可以把握這次機會，在COMEBUY以銅版價就能享受到高品質的得獎比賽茶，原來喝好茶是一件這麼簡單的事！

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