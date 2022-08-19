特企／排隊也值得！手搖店現萃比賽茶　網：這款茶真的猛

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對於愛喝原味茶的原PO，更是一次買了兩杯，分別喝了「無糖」及「微糖」為大家進行評測介紹，除了認為飲品新包裝很有質感外，品茗後的他表示：這杯比賽烏龍茶喝起來有「自然的茶香回饋」，口感上甚至「不澀還會淡淡的回甘」。
文章一出馬上吸引了網友加入討論，也喝過這杯比賽茶的網友紛紛表示：「顛覆了我對手搖店純茶的認知」、「COMEBUY現場沖泡茶真的能聞到茶香」、「就算要騎車20分鐘去買也值得」...
此文甚至吸引到店員出面分享：「這次的極萃烏龍跟上次的冬片都是使用比賽茶，很少飲料店能做到現場沖泡，把茶香都保留了下來」、「這波真的很熱賣，自己也覺得好喝」。
而從COMEBUY官方粉絲團的介紹可以得知，台灣一年四季都會產出好茶，品牌本次在新品上所使用的茶，除了嚴選自5月才剛比完賽的高品質得獎春茶外，更以獨家的現萃技術，將好茶完整的茶香及風味展現出來。
其他網友在看過原PO的介紹後也表示：「一直都很喜歡康拜的現泡茶，覺得特別新鮮」、「一杯得獎的好茶只要50元真的很便宜，我爸的茶一斤都好幾千塊XD」、「希望原PO發完這篇後不會被大家買完，請大家手下留情」。
今年夏天喜愛喝手搖飲、喜愛品茗的朋友們可以把握這次機會，在COMEBUY以銅版價就能享受到高品質的得獎比賽茶，原來喝好茶是一件這麼簡單的事！