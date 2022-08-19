市售保險套百百款怎麼選？　泌尿科醫揭「注意事項」

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顧芳瑜醫師表示，市售保險套的差異在於質感與厚薄度，常見的材質為乳膠，特色是具有彈性，且柔軟度較佳；少數廠商採用石油化學原料，例如PU（聚氨酯）材質的產品，特色是比較薄。不少民眾以為薄的保險套就比較容易破，其實，保險套不論材質與厚薄度，只要產品通過審核取得許可證字號，並正確使用，安全性都是相同的。
乳膠易致過敏 接觸部位搔癢紅腫應就醫
而乳膠屬於致敏材質，但生活中不常有接觸機會，因此部分人可能有乳膠過敏而不自知。顧芳瑜醫師指出，曾遇過患者在使用保險套後才發現自己對乳膠過敏，因此，建議民眾使用保險套後，若接觸部位產生搔癢紅腫等過敏症狀，皆可尋求醫療協助，確認是否為乳膠過敏。
額外添加成分 最怕過敏反應
部分保險套有添加局部麻醉劑、香料，或有螺紋、顆粒等不同外觀，這些設計是否會影響安全性？顧芳瑜醫師說，只要是通過衛生福利部審核的產品，安全性都沒有太大差異，但額外添加的成分可能會導致過敏，若有嚴重過敏症狀建議應就醫。
值得注意的是，保險套前端還可分為有儲精囊，及無儲精囊的設計。有儲精囊的保險套，在使用時要先壓扁儲精囊再套上；而沒有儲精囊的保險套，則不需要此動作。選購任何品牌的保險套時，皆應於使用前詳閱產品說明書上的使用方式，才能對您的健康與安全多一層保障。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54825
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